banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Ruhsar Pekcan bakan olunca kıyım yapmış!
Ruhsar Pekcan bakan olunca kıyım yapmış!
Küfürlü paylaşım iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi!
Küfürlü paylaşım iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi!
Trabzon'da fırını kumarhaneye çevirdiler!
Trabzon'da fırını kumarhaneye çevirdiler!

Vali Yerlikaya: İstanbul’da 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’da toplam 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldığını açıkladı. Vali Yerlikaya, 65 yaş üstü vatandaşların birinci dozunda yüzde 81,75’e ulaşıldığını belirtti.

Genel 03.05.2021, 17:01
Vali Yerlikaya: İstanbul’da 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’da toplam 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldığını açıkladı. Vali Yerlikaya, 65 yaş üstü vatandaşların birinci dozunda yüzde 81,75’e ulaşıldığını belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’da yapılan aşı sayısını açıkladı. Toplam 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldığını belirten Vali Yerlikaya, 65 yaş üstü vatandaşların 1’inci doz aşılanma oranının yüzde 81.75, 2. doz aşılanma oranın yüzde 73.43, 60-64 yaş vatandaşların 1’inci doz aşılanma oranının yüzde 71,82, 55-59 yaş arası vatandaşların 1’inci doz aşılanma oranının ise yüzde 48,51’e ulaştığı belirtti.
Yorumlar (0)
25°
açık