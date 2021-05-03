Vali Yerlikaya: İstanbul’da 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’da toplam 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldığını açıkladı. Vali Yerlikaya, 65 yaş üstü vatandaşların birinci dozunda yüzde 81,75’e ulaşıldığını belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’da yapılan aşı sayısını açıkladı. Toplam 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldığını belirten Vali Yerlikaya, 65 yaş üstü vatandaşların 1’inci doz aşılanma oranının yüzde 81.75, 2. doz aşılanma oranın yüzde 73.43, 60-64 yaş vatandaşların 1’inci doz aşılanma oranının yüzde 71,82, 55-59 yaş arası vatandaşların 1’inci doz aşılanma oranının ise yüzde 48,51’e ulaştığı belirtti.