banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Reynmen corona virüsüne yakalandı!
Reynmen corona virüsüne yakalandı!
Vedat Muriqi'nin transfer görüşmesi sonuçlandı
Vedat Muriqi'nin transfer görüşmesi sonuçlandı
Tem bağlantı yolunda ilginç kaza kamerada
Tem bağlantı yolunda ilginç kaza kamerada
Covid-19 sonrasında fizik tedavinin 7 temel faydası
Covid-19 sonrasında fizik tedavinin 7 temel faydası

Vali Yerlikaya, iş dünyasının temsilcileriyle yaptığı toplantının fotoğraflarını paylaştı

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİYLE YAPTIĞI PANDEMİ TOPLANTISINA İLİŞKİN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI.

Genel 15.09.2020, 20:15
3
Vali Yerlikaya, iş dünyasının temsilcileriyle yaptığı toplantının fotoğraflarını paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iş dünyasının temsilcileriyle yaptığı pandemi toplantısına ilişkin fotoğrafları paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek pandemi süreci, toplu ulaşım ve kademeli mesai düzenlemesine ilişkin konuları konuştu. Vali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden toplantının fotoğraflarını paylaştı. Yerlikaya, paylaşımının üzerine "İş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle pandemi süreci, toplu ulaşım ve kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk" notunu düştü.

Yorumlar (0)
banner378
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2020
İmsak 05:11
Güneş 06:38
Öğle 13:04
İkindi 16:35
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0