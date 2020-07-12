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Vali Yerlikaya, Heybeliada’da incelemelerde bulundu
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, HEYBELİADA’DAKİ ORMAN YANGINI BÖLGESİNE GİDEREK, ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİLER ALDI.
Genel 12.07.2020, 20:38
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada’daki orman yangını bölgesine giderek, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada Aşıklar Yolu Mevkiindeki iki farklı bölgedeki orman yangının olduğu bölgele gitti. Bölgede söndürme çalışmalarını takip eden Vali Yerlikaya, çalışmalara katılan ekiplerden bilgiler aldı.
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