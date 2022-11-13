Vali Yerlikaya: "Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamada can kaybı ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

Valisi Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.