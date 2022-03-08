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Vali Yerlikaya başkanlığında “Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında “Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı” gerçekleştirilerek; İstanbul’da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirler değerlendirildi. Toplantıda konuşan Vali Yerlikaya: "Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

Genel 08.03.2022, 15:39
Vali Yerlikaya başkanlığında “Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında “Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı” gerçekleştirilerek; İstanbul’da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirler değerlendirildi. Toplantıda konuşan Vali Yerlikaya: "Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Hasdal Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. İstanbul’da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantı, Vali Yerlikaya’nın açılış konuşması ile başladı.

Vali Yerlikaya sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ederek başladı. İstanbul’da yoğun kar yağışı beklendiği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden uyarılar yapıldığını belirten Vali Yerlikaya: ‘’Valiliğimiz koordinasyonunda idari tedbirlerin tümünü alacağız ve bu kararları şehrimizle paylaşacağız. Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık. Güvenlik güçlerimiz kendi bölgelerinde hazırlıklarını yaptılar” dedi.

“İstanbul Valiliği olarak idari tedbirlerimizi şehrimizle paylaşacağız”

İçişleri Bakanlığı’nın kış tedbirleri genelgesini hatırlatan Vali Yerlikaya, genelge doğrultusunda kurumlarla iş birliği içerisinde sürecin yürütüleceğini belirtti. İstanbullulara hava şartları doğrultusunda uyarıların yapılacağını vurgulayan Vali Yerlikaya: “Akıl, istişare ve bilimin ışığında, alınan tüm kararları gerek medyamız, gerekse sosyal medya aracılığıyla duyuracağız. İstişaremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hazırlık çalışmalarımızı yürüten kurumlarımıza teşekkür ediyorum” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından karla mücadelede alınacak tedbirler ile ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İBB AKOM, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyol Müdürlüğü, ICA, İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanları İşletmeleri, Kızılay temsilcileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanı Tümg. Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğa. Tayfun Paşaoğlu, alınacak tedbirleri anlattılar. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından tamamlandı.

Karla mücadele hazırlıklarında personel ve araç durumu: Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 473 km’lik sorumluluk ağı, 754 personel, 209 araç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 23 km’lik sorumluluk ağı ve 465 güzergahta; 7 bin 421 personel, bin 584 araç ve iş makinesi;

39 ilçe kaymakamlıklarının ilçe afet ve acil durum yönetim merkezleri, Vefa Sosyal Destek Grupları, 112 Acil Çağrı Merkezi, bin 363 personel, AFAD, 78 araç, 207 personel, Jandarma; 435 tim, 2 bin 554 personel, 660 araç; Emniyet; 219 noktada 373 trafik ekibi, bin 917 asayiş ekibi ve 5 bin 498 personel, İstanbul Havalimanı, 131 özel pist aracı, 381 personel; Sabiha Gökçen Havalimanı, 59 özel pist aracı, 67 personel ICA (Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Kuzey Çevre Otoyolu), 91 araç, 215 personel, Kuzey Marmara Otoyolu, 61 araç ve personel; Kızılay; 30 noktada 92 araç, 32 mobil araç, 180 personel ve 120 gönüllü ile karla mücadelede görev başında olacak.

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