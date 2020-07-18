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Vali Yerlikaya Ayasofya’nın meşhur kedisiyle ilgilendi
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, DÜN AYASOFYA CAMİİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇILIŞ HAZIRLIKLARI İNCELEMELERİ SONRASINDA AYASOFYA’NIN MEŞHUR KEDİSİ GLİ İLE BİR SÜRE İLGİLENDİ.
Genel 18.07.2020, 10:08
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Ayasofya Camii’nde gerçekleştirilen açılış hazırlıkları incelemeleri sonrasında Ayasofya’nın meşhur kedisi Gli ile bir süre ilgilendi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Ayasofya Camii’nde gerçekleştirilen açılış hazırlıklarını inceledi. İncelemelerin ardından ise Ayasofya’nın meşhur kedisi Gli ile bir süre ilgilendi. Gli’yi seven Vali Yerlikaya, görevlilerden Gli’nin durumu hakkında bilgi aldı.
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