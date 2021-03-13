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Vali Yerlikaya: “65 yaş ve üzeri büyüklerimizde aşı oranı dün itibariyle İstanbul’da yüzde 68”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüsle mücadelenin 1. yılı ve 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Eyüp Sultan Camii’nde okunan hatim duası ve Kuran-ı Kerim tilaveti programına katıldı.

Genel 13.03.2021, 19:15
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Vali Yerlikaya: “65 yaş ve üzeri büyüklerimizde aşı oranı dün itibariyle İstanbul’da yüzde 68”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüsle mücadelenin 1. yılı ve 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Eyüp Sultan Camii’nde okunan hatim duası ve Kuran-ı Kerim tilaveti programına katıldı.

Korona virüs salgınıyla mücadelede 1. yıl ve 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Valilik ve İl Müftülüğü organizasyonuyla Eyüp Sultan Camii’nde hatim duası programı gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilavetini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ve İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı katıldı. Başta 33 sağlık çalışanı ve İstanbul’da hayatını kaybeden vatandaşlar için hatim-i şerif okundu. Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit programı İstanbul’daki merkez camilerinde aynı anda ikindi namazı öncesi yapıldı.

“Ümitsizlik, karamsarlık yok. Hedef mavi kategori diyoruz”

Hatim duasının ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sağlık çalışanlarının haklarının ödenemeyeceğini vurgulayarak, “Biz 2 Mart’tan itibaren dört risk grubuna göre tanımlanmış kademeli normalleşmeyle beraber risk gruplarına göre önlemler uyguluyoruz. İstanbul’umuz 16 milyonun üzerinde nüfusuyla dünyanın 14. Büyük megakentidir. Bu megakentte vaka sayıların karşılığında önceki gibi hastanelerde yoğun bakım ünitelerde yoğunluk artmadığını biliyoruz. Tüm AVM’leri biz iki günde denetledik. Cuma ve perşembe günü ondan bir gün öncede bir AVM’yi ben kendim ziyaret ettim. Yeme içme ve kafe yerleriyle ilgili arkadaşlarımız çok iyi denetimler yaptı, sayılarını devamlı sizlerle paylaşıyorum. İnsanlar bir yıldan sonra Kovid-19’la ilgili maske, mesafe ve temizlikle ilgili tedbirlerin ne anlama geldiğini, yeme içme yerleriyle ilgili 13 hafta tam kısıtlama oldu, paket servisler haricinde. Ama şu anda HES koduyla içeriye girilebileceğini, HES kodunun gerçekten bir zaruret olduğunu, içerideki kapasitenin yüzde 50’sini uymayla ilgili çok samimi gayret olduğunu gördüm. Biz denetimde işlem yapmak için değil, onlarla beraber hiçbir vatandaşımızın o esnafın sonuç olduğu hizmetten dolayı Covid-19’a yakalanmamasıyla alakalı bir bilinç olduğunu gördük. Duamız tedbirlere hep beraber kendi nefsimizle, çünkü kendimizi korumakla ilgili hassasiyet gösteriyorsak, aslında bütün insanlığı, yakınlarımızdan başlamak üzere şehrimizi hepimizi korumuş oluyoruz. Biz kendimizi önemseyelim, göreceksiniz. Biz 2 Mart’tan itibaren başlayan süreçte İstanbul’umuz bütün şehirlerimizde çok iyi sonuçlar alacağımıza ben yürekten inanıyorum. Ümitsizlik, karamsarlık yok. Hedef mavi kategori diyoruz. Göreceksiniz o da olacak” dedi.

“65 yaş ve üzeri büyüklerimizde aşı oranı dün itibariyle İstanbul’da yüzde 68”

İstanbul’daki 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşı yaptırma yüzdesini açıklayan Vali Yerlikaya, “Karşı tarafta çok güzel bir İl Sağlık Müdürlüğümüzün uygulaması var. Buradan şunu söylemek istiyorum. 65 yaş ve üzeri büyüklerimizde aşı oranı dün itibariyle İstanbul’da yüzde 68. Bunu hep beraber başardık, bunu yeterli görmüyoruz. Biz istiyoruz ki en çok risk kategorisinde olan büyüklerimize sizler aracılığıyla istirhamımız var lütfen aşı olalım. Gönüllülük esaslı, zorunluluk yok. Rica ediyoruz, kendi iyilikleri, hepimizin iyiliği için, toplum sağlığı için aşılanmaları bizim ricamız.
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