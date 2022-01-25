Vali Yerlikaya: "5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ettik, 3 bin 180 hemşehrimizi otellere yerleştirdik"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 vatandaşın ise otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saat 05.30 itibarıyla; yolda mahsur kalan 5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ederken; 3 bin 180 hemşehrimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.