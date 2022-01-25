Vali Yerlikaya "494 hemşehrimizi tahliye ettik, 157 hemşehrimizi otellere yerleştirdik"

Vali Yerlikaya yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 494 kişinin tahliye edildiğini, 157 kişinin ise otellere yerleştirildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan, 494 hemşehrimizi tahliye edip, 157 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Tahliye çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.