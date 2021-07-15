Vali ve emniyet müdürü şehit yakınlarını unutmadı

Adana Valisi Süleyman Elban ve Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınlarını unutmadı.

Elban ve İnci, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç, Halit Yaşar Mine, Yunus Uğur, Sevda Güngör ve Zeynep Sağır’ın ailelerini ziyaret etti. Vali Elban, vatan için canlarını feda eden şehitlerin yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Doğan İnci, şehidin emanetleriyle yakından ilgilendi.

Ziyaretlere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.