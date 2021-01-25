Vali Varol evini yangında kaybeden aileye yeni evlerinin anahtarını teslim etti

Ağrı Valisi Osman Varol, çıkan yangında iki çocuğu ile birlikte hayatını kaybeden adamın ailesine yeni evlerinin anahtarını teslim etti.

Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında baba ve iki çocuğu hayatını kaybederken, 2 çocuk ve anneleri ise yaralanmıştı. Olayın ardından Ağrı Valiliği koordinesinde Kızılay ve hayırsever vatandaşlar aile için harekete geçti. Eşi ve çocuklarını kaybeden Melek Murat ve yangında hayatını kaybeden Özgür Murat’ın kardeşinin istihdam edilmesinin ardından aileye yeni alınan ve donatılan evin anahtarları Vali Osman Varol tarafından teslim edildi. Aile üyeleriyle bir süre sohbet eden Vali Varol, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi. Aileyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Varol, ailenin mağduriyetinin giderilmesi noktasında iş birliği içerisinde şimdiye kadar çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, bundan sonra da devletin tüm imkanlarıyla ailenin yanında olacaklarını belirtti.

Vali Varol’a Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı eşlik etti.