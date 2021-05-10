Vali Tutulmaz’dan vaka açıklaması, "Dün itibariyle 170’leri gördük"

Zonguldak’ta tam kapanma sürecinde Gazipaşa Caddesi’nde denetim yapan Vali Mustafa Tutulmaz, 500’ü geçen günlük vaka sayısında dün 170’in görüldüğünü açıkladı. Tutulmaz, "Ancak bu daha yeterli değil. Çünkü bizim hedefimiz sıfırlar" diye konuştu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, tam kapanma sürecinde Gazipaşa Caddesi’nde Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile denetim gerçekleştirdi. İzinle sokağa çıkan vatandaşlarla görüşen Tutulmaz, çocuklarıyla birlikte caddede gezen bir vatandaşı da uyardı. Tutulmaz, denetimler sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük 500’ü geçen vaka sayılarının düştüğünü ifade eden Vali Tutulmaz, "İyi bir şekilde gidiyor şuanda rakamlar. Dün itibariyle 170’leri gördük vaka sayısında. 560’lara kadar çıkmıştı. Şuanda aşağıya doğru ilerliyoruz. Ancak bu daha yeterli değil çünkü bizim hedefimiz sıfırlar. Sıfıra doğru gitmemiz lazım hep beraber bir gayret içerisinde olmamız lazım. Tabii şuanda bir bayram öncesi hareketlilik var. İster istemez maaşlar bugün biliyorsunuz yatırıldı. Emekli maaşları, sosyal yardımlar var. Dolayısıyla insanlar bankalar önünde bir yığışma oluşturuyor. Bunlar oluşmasa çok iyi olacak ancak maalesef Zonguldak’ın bulunduğu çevre itibariyle dar olması insanları biraz kalabalık gibi gösteriyor. Biraz daha dağınık bir ortamda olsaydık bu kadar kalabalık gözükmeyecekti. Hepimiz uymamız lazım bunun başka bir yolu yok. Biz ümitliyiz halkımız bugüne kadar destek verdi bundan sonra da yine destek vermeye devam etsinler biz bunu başaracağız İnşallah. 170’leri gördük daha da aşağıya ineceğiz" şeklinde konuştu.

Elektronik ortamda alınan izinlere ilişkin açıklamada bulunan Tutulmaz, "Tam kapanma dönemine geçişle ilgili şöyle bir açıklamamız olmuştu; tamamen elektronik ortamda E-Devlet üzerinden izinler alınacak diye ancak tabi Türkiye genelinde sisteme hızlı bir şekilde yüklenildiği için bu sistemde bazı sıkıntılar oluştu. Bunun içinde şuanda yine eskiden olduğu gibi işyerleri, şirketler kendileri çalışanlarına belge veriyorlar ve onlarda dışarıya çıkıyorlar. Şuan itibariyle biz denetlemelerimize devam ediyoruz ancak hala bu sistem geçerli olduğu için 12’sine kadar bundan da kaynaklanan biraz bir kalabalık ister istemez var" diye ifade etti.