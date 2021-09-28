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Vali Soytürk’ten sınırda denetim

Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye sınırındaki hudut karakolunu ziyaret ederek, sınır hattında alınan önlemleri denetledi.

Genel 28.09.2021, 14:25
Vali Soytürk’ten sınırda denetim

Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye sınırındaki hudut karakolunu ziyaret ederek, sınır hattında alınan önlemleri denetledi.

Vali Recep Soytürk, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile birlikte Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutan Vekili Halil Sıddık Ayhan’ı makamında ziyaret etti.

Vali Soytürk ardından Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Hudut Alay Komutan Vekili Ayhan ile birlikte Suriye sınırına sıfır noktada bulunan İnanlı Hudut Karakolunu ziyaret ederek, sınırda kullanılan son teknoloji drone ve sistemleri inceledi. Burada komutanlardan bilgi alan Vali Soytürk, Yüksektepe-İnanlı Hudut Karakolu yolundaki şehitlik, nöbet yeri ve İnanlı Hudut Karakolunun Pasavan yolunda incelemelerde bulundu.

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