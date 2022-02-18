Vali Soytürk taburcu edildi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Ankara Şehir Hastanesinde gördüğü korona virüs tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Vali Recep Soytürk yaptığı açıklamada, 2 Şubat’ta Covid-19 testimin pozitif çıkmasıyla başlayan tedavim Ankara Şehir Hastanesinde bugün itibariyle sona erdiğini ifade ederek, “Bu süreçte ilgi ve alakalarını esirgemeyen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, bakan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, kıymetli meslektaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Kilis Devlet Hastanesi ve Ankara Şehir Hastanesi Başhekimleri nezdinde, tüm kademelerde görev yapan sağlık personeline minnettarım. Beni ve ailemi arayıp geçmiş olsun dileklerini ve dualarını ileten, görev yaptığım il ve ilçelerdeki tüm vatandaşlarımıza, tüm dostlara, şehit ve gazi ailelerine en kalbi duygularla teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.