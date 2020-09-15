Vali Sonel’den bekçilere ’nezaket’ uyarısı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesinde görev yapan bekçilere tavsiyelerde bulundu. Vali Sonel, “Nezaketimizi elden bırakmayalım. Devletimizin sıcak yüzünü vatandaşlarımıza mutlaka gösterelim. Kendinize, anne-babanıza, ailenize nasıl davranılmasını istiyorsanız, vatandaşlarımıza da öyle davranalım” dedi.

Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ve bekçilere mesleki bilgilerinin yanında vatandaşlarla olan münasebetleri, doğru iletişim yöntemleri, pandemi sürecinde etkin kontrol ve denetim yapmaları konularında verilen eğitim programına katılan Vali Tuncay Sonel, bekçilere önemli nasihat ve tavsiyelerde bulundu.

Korona virüs denetimleri kapsamında pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerin denetimlerinin yapıldığını hatırlatan Vali Sonel, bu denetimlerde bekçilere büyük görev düştüğünü söyledi. Vali Sonel, şöyle konuştu: ”Birinci önceliğimiz; tatlı dil ve güler yüz ile vatandaşımıza dokunabilmek, devletimizin şefkatini hissettirmek ve görevimizi tam manasıyla yapabilmektir. Vatandaşlarla olan diyaloglarda arkadaşlarımızın çoğu nezaketli davranıyor. Nezaketimizi elden bırakmayalım. Devletimizin sıcak yüzünü vatandaşlarımıza mutlaka gösterelim. Kendinize, anne-babanıza, ailenize nasıl davranılmasını istiyorsanız, vatandaşlarımıza da öyle davranalım. Sizler, bir konuda haklı olabilirsiniz, size karşı gelen, söz söyleyen olabilir. Biz devletiz bunu asla unutmayın. Sizler devletin kamu görevlilerisiniz, bizler milletimiz için varız. Devletimizin şefkatinden taviz vermeyin. Kamuda görevli tüm arkadaşlarımızdan bunu bekliyoruz”

“Sigara yasağında taviz yok”

Şehrin ana caddelerinde sigara yasağının tavizsiz uygulanması gerektiğini belirten Vali Sonel, şöyle devam etti:

“Covid-19 ile mücadelede sizler büyük emek harcıyorsunuz. Sahada etkin bir şekilde çalışmalar devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulunun ve İçişleri Bakanlığımızın aldığı tedbirleri Ordu’muzun 19 ilçesinde uyguluyoruz. Süleyman Felek, Sırrı Paşa, İsmet Paşa caddeleri ile sahil bandında maskelerin çıkartılarak sigara içilmemesi hususunda sigara yasağı kararı alındı. Bu karardan kesinlikle taviz verilmeyecek ve cezai işlem uygulanacak.”

“Üzerinizde taşıdığınız üniforma kutsaldır”

Vali Sonel, ”Pandemi döneminde size büyük görev düşüyor. Sokaklarda, caddelerde görevinizi yerine getirirken devletimizin vermiş olduğu üniformaya uygun bir vaziyette gezelim. Üniforma kutsaldır. Görevinizi ciddiyetle en güzel şekilde hem üniformanın hem aldığınız maaşın hakkını vererek görevinizi ifa etmeye devam edeceksiniz. Yanlış bir hata tüm teşkilata mal olur. Üniformayla olduğunuz zaman sizler, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, askerimiz o üniformanın hakkını vermesi gerekir. Bizim kültürümüzde saygı ve sevgi çok önemli. Pandemi sürecinde Vali Yardımcılarımız, 19 İlçe Kaymakamlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve bütün kamu görevlilerimizle birlikte sahada çalışacağız. Dikkatli olalım, işin ciddiyetine varalım” şeklinde konuştu.

“Davranış, hitap, yaklaşım çok önemli”

Konuşmasında, vatandaşların çok iyi gözlem yaptığına vurgu yapan Vali Tuncay Sonel, ”Davranış, hitap, gözlerinizin içinin gülmesi, yaklaşımınız çok önemli. Kendinize, yakınlarınıza nasıl davranılmasını istiyorsanız sizler de vatandaşlara öyle davranacaksınız. Biz, devletin şefkatini, merhametini, güler yüzünü, sıcaklığını vatandaşımıza göstereceğiz. Ama hukuk dışı, suç teşkil eden bir olayla karşılaştığımız zaman, devletimizin ciddiyetini, kararlılığını yapacağımızdan da emin olmanızı isterim. Ordu, hem Karadeniz’in, hem de ülkemizin en güzel yörelerinden bir tanesi. Nerede, ne şekilde, nasıl davranılması gerektiği konusunda kendi muhasebenizi yapın. Sorumlulukla hareket edin” diyerek, bazı telkin ve tavsiyelerde bulundu.

Vali Tuncay Sonel, 19 vatandaşın pandemiye rağmen biraraya gelerek kumar oynadığını, kişi başı 3 bin 180 TL olmak üzere toplam 60 bin 420 TL ceza verildiğini hatırlattığı konuşmasında, alınan kurallara uyulmadığı takdirde uygulanacak cezanın da kaçınılmaz olduğunu, asla taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.