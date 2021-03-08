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Vali Sonel: “Kadınlar bir gün değil, her gün önemsenmeli”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle emekçi kadınları, kadınları temsil eden sivil toplum kuruluşlarını, sağlık çalışanı kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladı. Vali Sonel ziyaretlerde, kadınların bir gün değil, her gün önemsenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Genel 08.03.2021, 18:05
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Vali Sonel: “Kadınlar bir gün değil, her gün önemsenmeli”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle emekçi kadınları, kadınları temsil eden sivil toplum kuruluşlarını, sağlık çalışanı kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladı. Vali Sonel ziyaretlerde, kadınların bir gün değil, her gün önemsenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Vali Tuncay Sonel, beraberindekiler ile birlikte kentte bulunan kadın çalışanları, kadınları temsil eden sivil toplum kuruluşlarını, kadın sağlık çalışanlarını ziyaret ederek günlerini kutladı. İlk olarak, Altınordu ilçesinde 21 yıldır mobilya ustalığı yapan Saliha Öztürk’ü işyerinde ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, pandemi dolayısıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için etkinlik yapılmadığını, bu nedenle ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Kadın mobilya ustasını ziyaret etti

Mobilya ustası Saliha Öztürk’ü ziyaretinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, önemine değinen Vali Sonel, “Şehit annelerimiz başta olmak üzere bütün kadınlarımızın bu özel gününü kutluyoruz. Ordu ailesi olarak da bugün emekçi Saliha Öztürk ablamızın yanındayız. Kendisi, Türkiye’de ilk kadın mobilya ustalığı belgesi alan ve Ordu’muzda 21 yıldan buyana mobilya ustalığı yapan bir emekçimiz. Bu özel günde kendisini ziyaret etmek istedik. Kendisini tebrik ediyoruz. Aile ekonomisine, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. İşyeri de gayet güzel maşallah. Allah hayırlı, bereketli kazançlar nasip etsin. Biz kendisini tebrik ediyoruz. Salih Öztürk ablamızın nezdinde tüm Ordu’da yaşayan hanım kardeşlerimizin de bu özel gününü kutluyoruz” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Vali Tuncay Sonel’in kendisini ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren mobilya ustası Salih Öztürk de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadını Güçlendirme Derneği ziyareti

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği’ne de ziyarette bulunan Vali Sonel, Dernek Başkanı Mehtap Mihriban Yuva ve dernek yönetim kurulu üyesi kadınlar tarafından karşılandı. Vali Tuncay Sonel, Dernek Başkanı Mehtap Mihriban Yuva’nın, yönetim kurulu üyesi kadınların ve onların nezdinde tüm Ordulu kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Dernek Başkanı Mehtap Mihriban Yuva, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ziyaret sözünüzü böylesine anlamlı bir güne denk getirmeniz, bizim için de bir onur oldu. Hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“İnşallah sizlerle birlikte Ordu’ya güzel hizmetler yapmak nasip olur”

Ziyarette, tüm kadınların günün tebrik eden Vali Tuncay Sonel, “Sizler, bizim için çok önemlisiniz. Kadınlarımız, yılın belirli gün ve haftalarında değil, yılın her gününde bizler için çok önemli. Şehitlerimizin anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutluyorum. Sizler de Ordu ailemizin en önemli parçalarından birisiniz. İnşallah sizlerle birlikte Ordu’da güzel hizmetler yapmak nasip olur” şeklinde konuştu.

Vali Tuncay Sonel, ziyaretler kapsamında Ordu Sanat Derneği’nin (ORSEV) başkanlığını yapan Sevinç Özel’i, ziyaret ederek günlerini kutladı. Valilikte görev yapan kadın çalışanların da gününü kutlayan Vali Sonel, kadınlara çiçek takdim etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile kentte ziyaretlerine devam eden Vali Sonel, Sağlık çalışanı kadınları da unutmadı. Vali Tuncay Sonel, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine giderek, burada görev yapan kadın doktor, hemşire, ebe ve diğer kadın sağlık personellere çiçek verdi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kadın sürücü ve yolcuların gününü de kutladı

Eskipazar Mahallesi’nde bulunan Jandarma kontrol noktasına da giden Vali Tuncay Sonel, burada İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte hem şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan toplu ulaşım araçlarında ‘Tematik Denetimlerde’ bulundu, hem de kadın sürücü ve yolculara çiçek vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Vali Tuncay Sonel, Eskipazar Jandarma kontrol noktasında görev yapan kadın jandarma personeline de çiçek vererek, günlerini kutladı.
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