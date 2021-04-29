Vali Şentürk, “Tam kapanma bizler için önemli bir fırsat”

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında ’’Tam Kapanma’’ sürecindeki planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Şentürk, İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda, İçişleri Bakanlığının ’’Tam Kapanma Tedbirleri’’ genelgesi gereği koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınması gereken önlemlerin değerlendirildiği toplantıda, tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere yapılacak tüm denetim faaliyetlerinin kapsamlı, geniş katılımlı, etkili ve sürekli olacağını bildirdi.

"Sürecini iyi değerlendirerek vaka sayılarını minimum seviyeye indirmek istiyoruz"

Kapanma sürecinde, üretimi aksatmadan, denetimleri ve tedbirleri en üst seviyede tutacaklarını belirten Vali Şentürk, ’’Bugüne kadar alınan kararlarda Bilecikli halkımızdan uyum gördük, Bileciklilere teşekkür ediyorum. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca vatandaşlarımızı mağdur etmemek için kararlar aldık. Tam kapanmanın amacı riski bertaraf etmek. Bu sürecini iyi değerlendirerek vaka sayılarını minimum seviyeye indirmek istiyoruz. Hayatımızı normale döndürmemiz ve çarkların sağlam çalışabilmesi için 3 haftalık kapanma döneminde alınacak tedbirlere tam riayet edeceğiz. Tam kapanma bizler için önemli bir fırsat, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz "dedi.

Toplantı, pandemi kurulu üyelerinin tam kapanma sürecinde alınacak tedbirlerin işleyişi hakkına değerlendirmelerde bulunmasıyla sona erdi.