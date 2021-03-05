Vali Şentürk: ’’Hedefimiz, önce sarı sonra mavi olmak’’

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kontrollü normalleşme döneminde yüksek riskli iller arasında yer alan ve turuncu renk ile gösterilen Bilecik’in en kısa sürede düşük riskli iller arasında yer alması için hep birlikte çalışacaklarını belirterek, "Bu mücadeleyi sadece kamu görevlilerinden beklemek haksızlık olur. Bu süreci iyi yönetebilirsek ilimizi daha iyi noktalara taşıyabiliriz" dedi.

Vali Bilal Şentürk başkanlığında, kontrollü normalleşme döneminde Bilecik’in yüksek riskli yerden düşük riskli bölgeye taşımaya yönelik alınması gereken tedbirler ile yürütülen ve yürütülecek faaliyetlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi. Vali Şentürk, 1 Martta Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan kabine toplantısında, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre kontrollü normalleşme döneminde yüksek riskli iller arasında yer alan ve turuncu renk ile gösterilen Bilecik’in en kısa sürede düşük riskli iller arasında yer alması için hep birlikte çalışacaklarını kaydetti. Bilecik’in ilk olarak sarı renk ile sembolize edilen orta riskli iller arasına ardından, mavi renk ile sembolize edilen düşük riskli iller arasında yer alması için hedef belirlediklerini ifade eden Vali Şentürk, şunları kaydetti:

’’Yeni kontrollü normalleşme sürecinde alınan kararlar ve rahatlıklar rehavete dönüşmemeli. İlimizin ’Yüksek riskli’ iller arasında yer alması memnun edici bir durum değil. Bu süreçte denetimleri geniş kapsamlı şekilde gerçekleştireceğiz. İlimizi daha güzel bir tabloya taşımak adına herkese sorumluluk düşüyor. Her birey üzerine düşeni yapmalı. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı genel çerçeve içerisinde karşımızda bir harita var. Bu haritada ilimizi 3’üncü bölge olarak belirtilen ’Yüksek riskli’ iller arasında görmek istemiyoruz. Bu tablonun altına inmiştik ama koruyamadık. Daha iyi de olabiliriz. Bunun yolu, mücadeleyi topyekün sahiplenmemiz. Bu mücadeleyi sadece kamu görevlilerinden beklemek haksızlık olur. Bu süreci iyi yönetebilirsek ilimizi daha iyi noktalara taşıyabiliriz.’’

"Durum daha vahim olursa tedbirler artırılır"

Vali Şentürk, tedbirleri tam saha pres yaparak uygulayacaklarının altını çizerek, ’’Herkesin birbirine karşı dikkatli olması lazım. Yeni bir sürece geçtik. Esnaflarımızın, kısıtlamaya tabi olan işletmelerimizin sıkıntıları vardı ve yeni bir dönem başladı. Esnaflarımızdan alışveriş yaparak onlara katkı sağlayabiliriz ama asıl katkıyı virüsle mücadeleyi başarıya ulaştırarak sağlayabiliriz. İl genelinde hepimiz sahada olacağız, denetimlerimizi yapacağız. Odalarımız, STK temsilcilerimiz, muhtarlarımızla hep beraber denetimlerde olacağız. Esnafımızı, vatandaşlarımızı sıkıntıya sokma arzusunda değiliz, farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. Bu toplumsal sorumluluktur. Esnafımız ile ilgili rahatlama sağlandı ancak devamı tedbirlerin takibine bağlı. Rengimiz kırmızıya dönecek olursa daha sıkı kısıtlamalar gelecek. Durum daha vahim olursa tedbirler artırılır. Onun için hep beraber inşallah Bilecik’i layık olduğu yere taşımak istiyoruz. Rahatlık, rehavete götürmemeli. Hedefimiz, önce sarı sonra mavi olmak’’ dedi.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonundaki toplantıya, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile mahalle muhtarları, ilgili meslek oda başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları ve OSB temsilcileri katıldı.