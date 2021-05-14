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Vali Sarıibrahim’den şehit Kabalay için taziye mesajı

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Türkiye-İran sınır hattında çıkan çatışma sonucu şehit düşen özel hareket polisi Veli Kabalay için taziye mesajı yayınladı.

Genel 14.05.2021, 00:20
Vali Sarıibrahim’den şehit Kabalay için taziye mesajı

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Türkiye-İran sınır hattında çıkan çatışma sonucu şehit düşen özel hareket polisi Veli Kabalay için taziye mesajı yayınladı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Türkiye-İran sınır hattında görevi başında iken bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen özel hareket polisi Veli Kabalay için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için.

Türkiye-İran sınır hattında görevli iken BTÖ mensuplarınca şehit edilen kahraman özel hareket polisimiz Veli Kabalay’a Allah’tan rahmet, aziz milletimize ve ailesine başsağlığı diliyorum. Şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun.”
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