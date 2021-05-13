Vali Sarıibrahim’den Ramazan Bayramı mesajı

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından kutlama mesaj yayınladı. Vali Sarıibrahim, pandemi döneminde kurallara riayet ederek sabır ve anlayış gösteren Iğdır halkına teşekkürlerini ilettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli hemşerilerim, Mübarek Ramazan ayını geride bırakarak bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan bayramlar; birlik, beraberlik ve dayanışma bağlarımızın güçlendiği, inancı, ibadeti ve kardeşlik ruhunu derinden teneffüs ettiğimiz müstesna günlerdir. Bu yıl Ramazan ayını, salgın nedeniyle geçen yıl olduğu gibi alışık olmadığımız bir şekilde idrak ettik. Sevdiklerimizle birlikte oturduğumuz iftar sofralarından maalesef mahrum kaldık. Sevdiklerimizden uzak kalarak zorlu bir sınavdan geçtik. Gönül isterdi ki, geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da sevdiklerimizle bir arada olalım. Ancak bu hassas süreçte, sağlıklı ve daha nice bayramlara erişmek için bayramı evimizde geçirmek zorundayız. Aile büyüklerimiz, akrabalarımız, eş ve dostlarımızla birlikte yaşadığımız bayram sevincini, bu kez gönülden gönüle paylaşarak yaşamalıyız. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır, anlayış ve hassasiyet için teşekkür ediyorum. İnşallah bu zorlu günleri birlikte atlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor; bayramların bayram gibi yaşandığı, yeryüzünün her yerinde sağlık, huzur ve barışın hakim olduğu bir dünyanın inşasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."