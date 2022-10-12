Vali Şahin, Ankara’nın Başkent oluşunun yıldönümünü kutladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara’nın Başkent oluşunun 99’uncu yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Vasip Şahin yayınlamış olduğu kutlama mesajında “Milli Mücadele’nin sevk ve idare merkezi olarak üstlendiği fiili başkentlik sorumluluğunu Kuva-yı Milliye ruhuyla ifa eden Ankara’nın, resmen başkent ilan edilişinin 99. yıl dönümünü idrak ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Açıklama şu şekilde devam etti:

"Ankara’nın başkent oluşu, aziz milletimizin başlattığı direniş harekatının bir parçasıdır. Gazi Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye ile birlikte 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelerek jeopolitik durumu ve coğrafi konumu sebebiyle burayı Millî Mücadele’nin karargahı yapmış; milletimizin mukadderatını belirleyen stratejik kararlar burada alınmıştır. Cumhuriyet’in ilanından on altı gün önce, 13 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yasa önerisinin kabulüyle Ankara, yeni kurulacak devletin başkenti olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olma onurunu layıkıyla taşıyan Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Ankara’nın başkent olmasına ve imarına hizmet etmiş bütün devlet adamlarımızı ve şehitlerimizi minnet, rahmet, şükranla anıyorum.”