Vali Memiş gelen şikayetler üzerine KYK yurtlarında denetimlerde bulundu

Atatürk Üniversitesi Kazımkarabekir KYK Kız Öğrenci Yurdunda denetimlerde bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, öğrencilerle beraber akşam yemeği yedi. Erzurum’da öğrenim gören öğrencilerin çok şanslı olduğunu belirten Vali Memiş, üniversitelilerin her türlü imkana sahip olduklarını kaydetti. Memiş, “İster istemez şikayetler olabilir. Biz denetimlerimizi sıklıkla yapıyoruz. En son Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yemeklerde ücretsiz oldu. Bugün ücretli ve ücretsiz olan yemeklerden yedim ve ikisinin de kalitesi aynı durumda. 25 bin öğrencinin yaşadığı bir ortamda şikayet olması normaldir. Şikayet olmazsa sorun var demektir. Eksiklerimiz var, bunları anında müdahale ederek gidermeye çalışıyoruz” diye konuştu.