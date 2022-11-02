Vali Memiş: “25 bin öğrencinin yaşadığı bir ortamda şikayet olması normaldir, şikayet olmazsa sorun var demektir”

Erzurum Valisi Okay Memiş, yurtlardan gelen şikayetler sonucunda yurt yemekhanelerinde denetimlerde bulundu. Denetim yaptığı yurtta öğrencilerle yemek yiyen Memiş, “Bu kadar öğrencinin olduğu yerde şikayet olması normaldir. Şikayet olmazsa bir problem var demektir” dedi.

Atatürk Üniversitesi Kazımkarabekir KYK Kız Öğrenci Yurdunda denetimlerde bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş öğrencilerle beraber akşam yemeği yedi. Memiş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son talimatlarıyla yurt yemeklerinin ücretsiz hale geldiğini söylerken, yapılan yemekleri de çok beğendiğini söyledi. Erzurum’da eğitim gören öğrencilerin çok şanslı olduğunu da belirten Vali Memiş, Üniversitelilerin her türlü imkana burada sahip olduklarını da kaydetti. Öte yandan gelen birtakım şikayetler sonucu yurtlarda denetim yapan Vali Memiş, “İster istemez şikayetler olabilir. Biz denetimlerimizi sıklıkla yapıyoruz. En son Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yemeklerde ücretsiz oldu. Bugün ücretli ve ücretsiz olan yemeklerden yedim ve ikisinin de kalitesi aynı durumda. 25 bin öğrencinin yaşadığı bir ortamda şikayet olması normaldir. Şikayet olmazsa sorun var demektir. Eksiklerimiz var bunlara anında müdahale ederek gidermeye çalışıyoruz” diye konuştu.