Vali Köşger’den önemli açıklamalar: "Altında canlı fay hatları bulunan bir şehirde yaşıyoruz"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İzmir Deprem Master Planı" toplantısında yaptığı konuşmada, İzmir’in Türkiye’deki metropoller arasında deprem riski en yüksek şehirlerden biri olduğunu söyledi. Köşger, “İstanbul’da dahi tehlike bizden daha büyük değil. Canlı fay sayısı kaç olursa olsun merkezinde canlı fay hatları bulunan başka bir metropol yok. Altında canlı fay hatları bulunan bir şehirde yaşıyoruz” dedi.

"İzmir Deprem Master Planı" toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, il protokolünün katılımıyla, İl Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. Vali Köşger, yerel yönetimleri, bürokrasiyi, akademisyenleri ve STK temsilcilerini buluşturan toplantıda, İzmir’in önemli gündem maddelerinin başında gelen deprem konusunda tüm kesimlere iş birliği içerisinde çalışma çağrısında bulundu.

“İzmir, deprem riski en yüksek metropollerden biri”

Kentte 2020 yılında büyük bir deprem yaşandığını ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini anımsatan Vali Köşger, İzmir’in Türkiye’deki metropoller arasında deprem riski en yüksek şehirlerden biri olduğunu söyledi. Medyanın İstanbul’daki deprem tehlikesini sürekli gündemde tuttuğunu dile getiren Vali Köşger, “İstanbul’da dahi tehlike bizden daha büyük değil. İzmir’de akademisyenlerimizle, işin uzmanlarıyla ve bu konuda araştırmaları olan kesimlerle konuşuyoruz. Canlı fay sayısı kaç olursa olsun merkezinde canlı fay hatları bulunan başka bir metropol yok. Altında canlı fay hatları bulunan bir şehirde yaşıyoruz” dedi.

“Başımıza gelmeden çok ciddiye almıyoruz”

Vali Köşger, “Zayıf taraflarımızdan biri; bir iş başımıza gelmeden çok ciddiye almıyoruz. Afete maruz kalınca olayı ciddiye alıp o anda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Doğal afetler önceden hazırlık ve çalışma yapılması, gerçekler neyse tespit edilerek ona göre önlem alınması gereken durumlardır. İzmir’in canlı fay hatları nerededir, en son ne zaman hareket göstermiştir, periyodik ritmi nedir, ne kadar şiddette deprem üretebilir? Cevaplarını bilirsek yapılaşmayı, kentin gelişmesini ona göre planlar, ona göre çalışırız. Yapılması gereken esasen budur. Bildiğim kadarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları var. Biz de AFAD olarak, İl Risk Azaltma Planı (İRAP) adı altında çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Validen iş birliği çağrısı

Bir araya geldikleri toplantıda, Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgilendirme alacaklarını kaydeden Vali Köşger, “Hep birlikte herhangi bir çekişmenin tarafı olmadan, teknik şekilde, iş birliği içerisinde, el birliği ile bu çalışmaları yürütmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz Selim Köşger’in yanı sıra; Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, 9 Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu, Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı toplantı, sunumların ardından görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.