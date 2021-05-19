Vali Köşger’den deprem açıklaması

İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında 4 dakika arayla meydana gelen iki deprem nedeniyle İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger açıklama yaptı.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre İzmir’in Menderes İlçesinde 4 dakika arayla iki deprem meydana geldi. İlk olarak saat 14.14’te 4,3 büyüklüğünde deprem olan bölge, saat 14.18’de de 4,2 ile sarsıldı. Deprem nedeniyle açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İlimiz Menderes ilçesi merkezli 4,3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş olup an itibariyle intikal eden olumsuz bir durum yoktur. İhtiyaten bölgeye tarama amaçlı AFAD ekipleri gönderilmiştir. Geçmiş olsun İzmir" dedi.