Vali Köşger duyurdu: İzmir’de tepki çeken program iptal edildi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Mizah Festivali’nin tepki çeken programının iptal edildiğini sosyal medyadan duyurdu.

24 Aralık günü İzmir Mizah Festivali kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan ve Türk-İslam düşmanlığıyla tanınan Michel Kichka ve Plantu isimli iki karikatüristin katılacağı ’Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah’ söyleşisi iptal edildi. Festival kapsamında düzenlenecek programın iptalini İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından duyurdu. Bir vatandaşın ’Sayın Valim, bu rezalete herhalde yarın izin vermezsiniz diye düşündüm’ yazılı paylaşımı alıntı yapan Vali Köşger, paylaşımına ’Bu program iptal edilmiştir’ açıklamasında bulundu.

İzel Rozental’ın moderatörlüğünü yapacağı programda Türkiye’yi ve İslam dinini eleştiren karikatüristler Plantu ve Kichka’nın katılacak olması, vatandaşların büyük tepkisini çekmiş, sosyal medyada #İzmirdeCharlieHebdoyaHayır hashtagi ile paylaşımlar yapılmıştı.