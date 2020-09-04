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Vali Karadeniz uyardı: “Vatandaşı rahatlatacak durumda değiliz”

MANİSA’DA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNİ DENETLEYEN MANİSA VALİSİ YAŞAR KARADENİZ, “HASTANELERİMİZLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR SIKINTIMIZ YOK. ANCAK VATANDAŞI RAHATLATACAK DURUMDA DA DEĞİLİZ. 22 TEMMUZ TARİHİ NİRENGİ NOKTASI GİBİ O TARİHTEN İTİBAREN İLİMİZDE CİDDİ BİR YÜKSELİŞ İVME KAZANDI.

Genel 04.09.2020, 16:53
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Vali Karadeniz uyardı: “Vatandaşı rahatlatacak durumda değiliz”

Manisa’da korona virüs tedbirleri kapsamında bir alışveriş merkezini denetleyen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Hastanelerimizle ilgili önemli bir sıkıntımız yok. Ancak vatandaşı rahatlatacak durumda da değiliz. 22 Temmuz tarihi nirengi noktası gibi o tarihten itibaren ilimizde ciddi bir yükseliş ivme kazandı. Şu anda yaklaşık bir 20 gün önce Kurban Bayramı sonrası almış olduğumuz kararlar neticesinde bunu biraz daha yatay seyre dönüştürdük” dedi.

İçişler Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle korona virüs tedbirleri konusunda Manisa’da denetleme yapıldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile birlikte bir alışveriş merkezinde denetleme yaptı. Protokol üyeleri, mağazaları tek tek dolaşarak, sosyal mesafe, maske, dezenfektan gibi kurallara uyulup uyulmadığını inceledi. Her sektörde farkındalık oluşturmak adına yapılan denetimde vatandaşlar da heyet tarafından bilgilendirildi.

Denetlemelerin ardından açıklamalarda bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kısıtlamaların tedbirsizliklerden dolayı getirildiğinin altını çizerek, “Her denetimi farklı bir iş kolunda yapıyoruz ki her sektörde farkındalık oluşturalım. Denetimlerimizin amacı aslında insanlarımızın covid-19 virüsüyle mücadele konusunda zaten bildikleri ama zaman zaman unuttukları konuları hatırlatmak ve bunları uygulamaya koymasını sağlamak. Sağlık Bakanımızın da son dönemlerde yaptığı açıklamalarda hepinizin bildiği gibi sayılarda bir yükseliş var. Son olarak da düğün salonlarıyla ilgili kısıtlamalar geldi. Bu kısıtlamaları getirten bizleriz. Eğer o serbestlik getirildiğinde belirlenmiş kurallara uygun olarak hareket edilseydi bugün bu kısıtlamalar tekrar gelmeyecekti. Ancak önümüzde hala zaman var. Herkes hangi iş kolunda olursa olsun kurallara uyarlarsa devlet yeni bir kısıtlama getirmek durumunda kalmaz. Çünkü her kısıtlamanın ekonomik anlamda olumsuzluk oluşturduğunun da farkındayız biz. Onun için hem ekonomik faaliyetlerimizi en üst düzeyde devam ettirmemiz hem de sağlığımızı korumamız tamamen bu kurallara uygulama konusundaki kararlılığımıza bağlı” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşı rahatlatacak durumda değiliz”

22 Temmuz’dan itibaren Manisa’da bir yükseliş yaşandığını ancak alınan tedbirlerle birlikte bu yükselişin yatay bir seviyeye doğru çekildiğini belirten Vali Karadeniz, “Hastanelerimizle ilgili önemli bir sıkıntımız yok. Ancak vatandaşı rahatlatacak durumda da değiliz. 22 Temmuz tarihi nirengi noktası gibi o tarihten itibaren ilimizde ciddi bir yükseliş ivme kazandı. Şu anda yaklaşık bir 20 gün önce Kurban Bayramı sonrası almış olduğumuz kararlar neticesinde bunu biraz daha yatay seyre dönüştürdük. Artış hızımız çok daha yavaş seyrediyor. Ancak bizim artış kelimesini konuşmamamız lazım. Artık bizim iniş kelimesini konuşmamız lazım” dedi.

“Keşke kurallara uyulsaydı”

Kurallara uyulmaması nedeniyle düğünlere getirilen kısıtlamalar hakkında konuşan Vali Karadeniz, “Keşke düğünlerde o kurallara uyulmuş olsaydı da şu anda da düğün yapanlar sosyal mesafe kurallarına uyarak bu düğünlerini yapmış olacaklardı. Bundan öncekilerin o kurallara uymaması ve bunun sonucunda da düğün kaynaklı vakaların ülke genelinde çok hızlı bir şekilde artış seyretmesi bundan sonra böyle bir kısıtlaması getirdi. Biz de il olarak günlük vakaları takip edeceğiz. Dokunmamız gereken bir yer olursa o noktaya dokunacağız. Bizim için öncelik sağlık. Bizim amacımız sağlıkla beraber tedarik zincirinin de birlikte yürümesi” diye konuştu.

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