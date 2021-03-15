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Vali Günaydın: "Vatandaşlardan akraba, komşu ziyaretlerini bir kenara bırakmalarını istiyoruz"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın; "Vatandaşlarımızdan akraba ziyaretlerini, komşu ziyaretlerini bir kenara bırakmalarını özellikle istiyoruz. Kalabalık olarak bir araya geldiğimiz zaman virüsün yayılım hızı artıyor" dedi.

Genel 15.03.2021, 16:04
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Vali Günaydın: "Vatandaşlardan akraba, komşu ziyaretlerini bir kenara bırakmalarını istiyoruz"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın; "Vatandaşlarımızdan akraba ziyaretlerini, komşu ziyaretlerini bir kenara bırakmalarını özellikle istiyoruz. Kalabalık olarak bir araya geldiğimiz zaman virüsün yayılım hızı artıyor" dedi.

Talas Belediyesi’nce düzenlenen ’Pandemiyle 1 Yıl Fotoğraf Sergisi’nin açılışında konuşan Vali Şehmus Günaydın; Kayseri’nin birkaç kritik eşiği geçtiğini, zor süreçte vatandaşın büyük desteğini gördüklerini aktararak; "Pandeminin üzerinden 1 yıl geçti. Bu süreç içerisinde hepimiz yakınlarımızın, arkadaşlarımızın, sevdiklerimizin hastalığını ve maalesef vefatını gördük. Tabi ki dünyanın yaşadığı çok zor bir süreç. Bu zor süreçte herkesin üzerine düşeni yapmasıyla bu süreci atlatacağımızı düşünüyoruz. Zaman zaman tedbirlerden uzaklaşıyoruz. Tedbirlerden uzaklaştıkça da maalesef hem vakalarımızın, hem de can kayıplarımızın arttığını da görüyoruz. Bu nedenle uzmanların söylediği tedbirler konusunda hassasiyetimizi hiçbir şekilde bozmadan kararlılıkla devam ettirmemiz gerekiyor. Biz Kayseri olarak birkaç tane kritik eşiği geçtik. Zorlandığımız zaman vatandaşlarımızın çok büyük desteğini gördük. Büyükşehir belediyemizin, diğer belediyelerimizin, kamu kurumlarımızın, vatandaşlarımızın bu süreçte ortaya koyduğu çaba ve gayreti teşekkürle, takdirle karşılıyoruz" dedi.

"Akraba, komşu ziyaretlerini bir kenara bırakın"

Kalabalık ortamlarda virüsün yayılım hızının arttığını, vatandaşlardan akraba ve komşu ziyaretlerini bir kenara bırakmalarını istediklerini ifade eden Vali Günaydın; "Bizim tabi ki her şey bitti mantığıyla hareket etmememiz lazım. Özellikle 1 Mart’tan sonra bazı kısıtlamaların kaldırılmasını hayatımızda tedbirlerden uzaklaşacak şekilde anlamamamız lazım. Eğer kısıtlamaların kaldırılması, tedbirlerin bir kenara kaldırılması anlamına geliyorsa bu anlayış yanlış bir anlayış. Tam tersi elde ettiğimiz bu kazanımların kalıcı olması için ve daha fazla kazanım elde edebilmek için bizlerin daha fazla tedbirlere uyması gerekiyor. ’Kalabalık ortamlara gerekmedikçe girmeyelim’ diyoruz. Eş, dost, akraba ziyaretlerine gitmeyeceğiz. Bakın gördüğümüz tabloda maalesef aile ziyaretleri, akraba ziyaretleri, komşu ziyaretleri vaka artışının birinci nedeni olarak karşımıza geliyor. Bizler ’gerekmedikçe 15 gün Kayseri çıkmasın’ diye çağrıda bulunduk. Sağ olsun vatandaşlarımız, bu çağrımıza büyük bir destek ve katkı vermesiyle o kritik eşiği geçtik. Şimdi yine vatandaşlarımızdan gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmemelerini, akraba ziyaretlerini bir kenara bırakmalarını, komşu ziyaretlerini bir kenara bırakmalarını özellikle istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılığını takdirle karşılıyoruz. Geçen hafta Cuma günü sağlık müdürümüz ’bir komşularını gün yapıyor’ diye bildirimde bulunan bir aileden bahsetti. Bu hassasiyet çok önemli, lütfen herkes aynı duyarlılığı göstersin. Kalabalık olarak bir araya geldiğimiz zaman virüsün yayılım hızı artıyor. Virüsü dolaştırdığımız müddetçe vaka sayıları artıyor. Bizler hareketliliği kısıtladığımız zaman ve gerekmedikçe kalabalıklara girmediğimiz zaman virüsün yayılma hızı kendiliğinden azalacak. Aşının yapılmaya başlanması bizi rehavete düşürmesin, kısıtlamaların kaldırılması bizi rehavete düşürmesin. Tam tersi tedbirlere daha sıkı sıkıya bağlanmamıza neden olursa ve biz bunu başarırsak, inşallah bu zorlu süreci de hep beraber başarı ile geçeceğiz" şeklinde konuştu.

"Açıklamaya göre tekrar planlamalarımızı yapacağız"

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise; "Gerçekten 1 yıllık süreçte ciddi bir yol kat edildi. İnşallah aşılama ile birlikte pandeminin ucundaki ışık gözüktü. Bu akşam bir açıklama olacak. Biz de bu açıklamaya göre tekrar planlamalarımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.
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