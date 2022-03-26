Son Dakika
MSB: "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın ben
Vali Günaydın göçük bölgesinde
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yahyalı ilçesinde meydana gelen göçük bölgesine gelerek inceleme yaptı.
Genel 26.03.2022, 12:03
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yahyalı ilçesinde meydana gelen göçük bölgesine gelerek inceleme yaptı.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde sabah saatlerinde bir çinko madeninde meydana gelen göçükte, göçük altında kalan Mustafa Kayadelen (36) hayatını kaybetmiş, bir diğer işçi Murat Erdil’i kurtarmak için jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri çalışma başlatmıştı. Olayın ardından Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da göçüğün meydana geldiği maden ocağına gelerek son durum hakkında bilgi aldı.