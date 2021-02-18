Vali Gökmen Çiçek, İHA heyetini kabul etti

İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü Mehmet Emin Toker, beraberindeki İHA muhabirleri ile birlikte Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Çiçek, ‘Kadın Kültür Evleri’nde üretilen ürünlerin kooperatifler sayesinde satılmaya başlandığını ifade ederek, kadınların üretimde daha fazla yerlerini almaya başladığını kaydetti.

Toker, beraberinde İHA Afyonkarahisar İl Temsilcisi Gökten Ceylan ve İHA Muhabiri Hayati Kanat ile birlikte Vali Çiçek’i ziyaret etti. Ziyarette güncel konular ve gündeme ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette konuşan Toker, İHA’nın Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Afyonkarahisar’da yürüttüğü habercilik faaliyetleri hakkında Vali Çiçek’e bilgiler vererek, pandemi sürecinde de İHA personellerinin kurallara uygun bir şekilde pandemi döneminde de fedakarca görev yaptıklarını ifade etti. Vali Çiçek ise Toker ve beraberindeki heyete başarılarının devamını diledi.

“Kadınların ürettikleri ürünler kooperatifler sayesinde satılmaya başlandı”

Ziyarette Toker’e valilik olarak kentin bütün ilçelerinde kurdukları Kadın Kültür Evlerinde yürütülen çalışmalardan bahseden Vali Çiçek, projenin kadınların üretimde daha fazla olmaları için önemli olduğunu söyledi. Kadınların ürettikleri ürünlerin kurulan kooperatifler sayesinde satılmaya başlandığını da dile getiren Vali Çiçek, projenin devam eden günlerde daha aktif yürütüleceğini ve kültür evlerinde daha fazla ürünün üretildiğini kaydetti.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.