Vali Erin’den Resulayn’daki patlama sonrası olay yerinde inceleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün Resulayn Tavuk Pazarı yolunda terör örgütü PKK/YPG tarafından el yapımı patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettirildiği ve 2 sivilin hayatını kaybettiği olay sonrası ilçeye giderek, incelemelerde bulundu.

Resulayn Müşterek Karargâh Komutanlığını ziyaret eden Vali Erin, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Askeri yetkililerle saldırıya yönelik istişarelerde bulunan Vali Erin, alınacak tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Temaslarının ardından Suriye Milli Ordusuna bağlı El Hamza Tugayını ziyaret eden Vali Erin, akşam saatlerinde Şanlıurfa’ya döndü.

Vali Erin’e Resulayn temaslarında İl Jandarma Komutanı Metin Düz ve Resulayn Mahalli Meclis Başkanı Meri El Yusuf eşlik etti.