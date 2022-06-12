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Vali duyurdu! Ankara'da yarın okullar tatil

Ankara Valisi Vasip Şahin: "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

Genel 12.06.2022, 21:59 12.06.2022, 22:21
Vali duyurdu! Ankara'da yarın okullar tatil

Ankara Valisi Vasip Şahin: "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

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