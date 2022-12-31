Vali Çuhadar’dan yılbaşı gecesi sürücülere sıcak çorba ikramı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, soğuk havanın hakim olduğu yılbaşı gecesinde sürücülere sıcak çorba ikramında bulundu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile birlikte polis ve jandarma uygulama noktalarını ve polis merkezlerini ziyaret etti.

Vali Çuhadar, yılbaşı gecesinde görevlerinin başında olan jandarma ve polis ekiplerinin yeni yılını kutlayarak sıcak çorba ikramında bulundu.

Vali Çuhadar, Gölbaşı-Adıyaman Polis Uygulama noktasında durdurulan araç sürücülere ve araçlarda bulunan kişilere çorba ikramında bulundu. Araçta bulunan kişilerle sohbet eden Vali Çuhadar, soğuk kış gününde sıcak çorba ikramıyla vatandaşların içini ısıttı.

Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Jandarma Uygulama noktasında jandarma ekiplerine hitap eden Vali Çuhadar, “Ayaklarınıza taş değmesin inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun. 2023 yılının huzurlu, mutlu, güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

Polis Merkezinde ki hitabında ise Vali Çuhadar, “2023 yine bizim tarihimizde Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız yıl olacak. Artık yüz yıllık bir çınarımız var. Bu çınar kökleştikçe kökleşecek, ikinci yüzyılda atık dünyanın sayılı ülkeleri sayılı devletleri arasına girecek. Bizim çocuklarımız bizden daha müreffeh bir ülkede yaşayacak” ifadelerini kullandı.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti. Burada personel ile konuşan Vali Çuhadar, 2022 yılı istatistiklerini paylaştı.

Çuhadar, “Acil Çağrı Merkezi’mize 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 arasında 659 bin 250 çağrı gelmiş, bu çağrıların 220 bin 112 adedi vakaya dönüşmüştür. Vakaya dönüşen çağrı oranı yüzde 33,52’dir. Vakaya dönüşmeyen çağrı 439 bin 138’dir. Bu vakaya dönüşmeyen çağrı oranı da yüzde 66,48’dir. 2022 yılında gelen 220 bin 112 çağrı ile 170 bin 398 vakaya 6 kurum tarafından acil yardım hizmeti sunulmuştur. 2021 yılında vakaya dönüşmeyen çağrı oranı yüzde 74,88 iken, 2022 yılı sonunda bu rakam yüzde 66,48’e gerilemiş, yani asılsız çağrılarımız yavaş yavaş düşmeye başlamıştır” şeklinde konuştu.