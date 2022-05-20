Vali Çiftçi’den 35. kan bağışı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kızılay’a 35. kan bağışını yaptı.

Türk Kızılay’ı tarafından 35. kez kan bağışında bulunanlara verilen altın madalyayı almaya hak kazanan Vali Mustafa Çiftçi, sağlıklı tüm bireylere kan bağışı çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da, Kızılay Kan Bankası’na 35. bağışını gerçekleştirdiğini açıklayan Vali Çiftçi, “Daha önce 25. bağıştan sonra tarafıma tevdi edilen gümüş madalyanın ardından, şimdi de altın madalyaya hak kazanmış oldum. İhtiyacın arttığı, bağışların azaldığı şu dönemde herkesi kan bağışına davet ediyorum” dedi.

Ramazan ayı sürecinde kan bağışı stoklarının azaldığına dikkat çeken Vali Çiftçi, “Günlük kan ihtiyacı 60-70 ünite civarında iken, bağışlar 20 ünite seviyelerine düşmüş. Bir gün bizim de Kızılay’dan taze kana ihtiyacımız olabileceğini düşünerek kan bağışında bulunalım. Sağlığı yerinde olan herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum. “Bir Ünite Kan Bir Can” demektir. Kan ver, can ver” ifadelerini kullandı.