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Vali Çiçek: "Sadece Kayseri Valisi değil Kayseri’nin bir evladı olmaya geldim"

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliğinden Kayseri Valiliği görevine atanan Gökmen Çiçek, kendisine yapılan karşılama töreninde yaptığı açıklamasında, “Kayseri’ye vali olmaya değil, Kayseri’nin evladı olmaya geldim” dedi.

Genel 18.05.2022, 18:32
Vali Çiçek: "Sadece Kayseri Valisi değil Kayseri’nin bir evladı olmaya geldim"

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliğinden Kayseri Valiliği görevine atanan Gökmen Çiçek, kendisine yapılan karşılama töreninde yaptığı açıklamasında, “Kayseri’ye vali olmaya değil, Kayseri’nin evladı olmaya geldim” dedi.

Valilik önünde yapılan karşılama törenine Kayseri protokolü ve valilik çalışanları katıldı. Yeni Vali Gökmen Çiçek, protokolle selamlaştıktan sonra valilik makamında toplantı yaptı. Kayseri’de görev yapmanın onur ve şeref olduğunu söyleyen Vali Gökmen Çiçek, “Bugün itibariyle Afyonkarahisar’dan ayrılıp, Kayseri’deki görevime başlamış bulunmaktayım. Böyle şahsiyetli bir ilde, böyle bir büyükşehirde görevlendirildiğim için başta sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü herkes açık yüreklilikle bu şekilde ifade eder ki Kayseri Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisidir. Kayseri’de görev yapmak her insan için bir onurdur. Bu sadece vali olmak için değil, belediye başkanı olarak, kaymakam olarak, memur olarak, öğretmen olarak Kayseri’de görev yapmak gerçekten Türk milletinin her bir ferdi için onur ve şereftir. Ben de bu büyük şehre, Türkiye için lokomotif olan bu şehre valilik görevi şahsıma tevdi edildiği için ayrı bir onur yaşıyorum. Bu şehirde görev yaptığım süre içerisinde bu heyecanı içimde taşıyacağım. 5 bin yıldır Kayseri diye bir gerçek var dünyada. Kayseri hiç önemini kaybetmiyor. Türk tarihi, Selçuklu tarihinde dahi Kayseri’siz bir Selçuklu tarihi yazılamaz. Aynı şekilde Osmanlı tarihinde yetiştirdiğiniz değerler, Mimar Sinan’lar var. Osmanlı tarihinde mutlaka Kayseri’den bahsedilir. Cumhuriyet tarihinde zaten en son sigortamız, en son sığınak noktamız olarak belirlenen şehrimiz. Dolayısıyla hep önemliydi” dedi.

"Bu şehrin gerçekten Türkiye’de kim ismini duysa tebessüm ve içinde bir rahatlama oluyor"

Gece gündüz Kayserili vatandaşların yanında olacağını söyleyen Çiçek, “Bu şehrin gerçekten Türkiye’de kim ismini duysa tebessüm ve içinde bir rahatlama oluyor. Dolayısıyla böyle bir şehirde görev yapmak gerçekten çok onur verici bir şey. Kayseri’yi yeniden keşfedecek değilim ben. Kayseri hem burada hem de İstanbul’daki iş adamlarıyla gerçekten çok büyük bir istihdam sağlayan bir şehir. Ben yalnızca şunun sözünü verebilirim burada. Ben gece gündüz Kayserililerin yanında olacağım. Beni sokaklarda göreceksiniz, halkın içinde göreceksiniz, Memduh başkanımla kol kola göreceksiniz. Hep vatandaşımızla beraber olacağım. Ben Afyonkarahisar valiliği ile Kayseri valiliğinin birbirinden hem büyükşehir olması nedeni ile farklı olduğunun farkındayım. Bugün itibariyle mesaimiz başladı. Burada protokolümüzle Kayseri hakkında konuştuktan sonra birkaç şehit ailesini ziyaret edeceğim. Dualarını alacağım” ifadelerini kullandı.

“Kayseri’nin evladı olmaya geldim”

Kayseri’ye vali olmaya değil Kayseri’nin bir evladı olmaya geldiğini söyleyen Gökmen Çiçek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Şunu göreceksiniz, hem valiliğim hem de arkadaşlarımla beraber şeffaf bir yönetim anlayışımız olacak. Hata yaptıysak hata yaptık, yanlış yaptıysak yanlış yaptık diyeceğim. Hatalarımızı, yanlışlarımızı ve mutluluklarımızı hep beraber paylaşacağız. İşin gerçeği ben sadece Kayseri Valisi değil, Kayseri’nin bir evladı olmaya geldim. Sizlere bir kardeş, bir abi, şehit ailelerimize bir evlat ve aslında Kayseri’nin bir evladı olmaya geldim.”

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