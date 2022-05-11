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Vali Bilmez: “Sadece Van değil Türkiye’de yeni bir kurum kuruluyor”

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi için çalışma yapılacağını belirterek, “Bu bizim için çok değerli. Sadece Van değil Türkiye’de yeni bir kurum kuruluyor” dedi.

Genel 11.05.2022, 17:10
Vali Bilmez: “Sadece Van değil Türkiye’de yeni bir kurum kuruluyor”

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi için çalışma yapılacağını belirterek, “Bu bizim için çok değerli. Sadece Van değil Türkiye’de yeni bir kurum kuruluyor” dedi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından YİKOB’ların Kurumsal Kapasitelerini Güçlendirme Projesi Pilot İl Bilgilendirme Semineri Vali Mehmet Emin Bilmez’in katılımıyla Van’da gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen seminere Vali Mehmet Emin Bilmez, İçişleri Bakanlığı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanı Muhsin Eryılmaz, Vali Yardımcısı Furkan Duman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve projenin paydaşları katıldı. Vali Yardımcısı ve Van YİKOB Başkanı Furkan Duman’ın yaptığı selamlama konuşmasının ardından kürsüye çıkan Vali Mehmet Emin Bilmez, YİKOB’un kuruluş amacı ve aşamalarını anlattı. Proje çerçevesindeki bilgilendirme seminerinin önemine dikkat çeken Vali Bilmez, YİKOB’un yeni bir kurum olduğunu ve kapasitesinin geliştirilmesi için proje hazırlandığını söyledi. Proje sonucunda elde edilecek bilgilerin rapor haline getirileceğini ifade eden Vali Bilmez, “YİKOB’un daha fonksiyonel hale gelmesi, kapasitelerinin geliştirilmesi, kurumsal yapıya kavuşturulması ve illerde bir kurumsal yapı oluşturulması için proje başlatıldı. Proje sayesinde aksayan yönler tespit edilerek büyük resmi çekildi. Bunun sonucunda nelerin değişmesi gerektiği belirlenecek. Hangi ilde güzel işler varsa onlar uygulanacak ve eksikler giderilecek. Güzel çıktılar oldu. Bütün eksikler ve güçlü yönleri ortaya çıkarıldı. İnşallah bundan sonra bu çıktılara göre YİKOB’ların yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi için çalışma yapılacaktır. Bu bizim için çok değerli. Sadece Van değil Türkiye’de yeni bir kurum kuruluyor. İhtiyaçlar düzgün tespit edilmelidir. Bu projenin temel amacı sıkıntıları bulmak, raporlamak ve bakanımızın bilgisine sunmak. Türkiye’de yeni kurulacak olan kurumun doğru planlanması için hepimizin ciddi katkı sunmamız gerekir” dedi.

YİKOB Daire Başkanı Muhsin Eryılmaz ise Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının Kurumsal Kapasitelerini Güçlendirme Projesinin hazırlanışı aşamalarında Van’ın sorumluluğunu başarıyla yerine getirdiğini söyledi. YİKOB’ların birçok işlevinin olduğunu vurgulayan Başkan Eryılmaz, “YİKOB’ların mali süreçler ile ilgili iş ve işlemleri, mevzuata yönelik talepleri, kamu kurumları ile olan koordinasyon ihtiyaçları ve YİKOB’ların kullandığı yazılımların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, daire başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir. YİKOB Daire Başkanlığı olarak, sizlerin de katılımıyla belirlemiş olduğumuz eksiklikleri gidermeye yönelik çalışmalara devam etmektedir. Bu konuda geçtiğimiz günlerde bakanımızla yaptığımız toplantıda, daire başkanlığımız ve YİKOB’ların yaptığı çalışmalar ile YİKOB’ların geleceğine yönelik önerilerimizi değerlendirdik. YİKOB’lar için faydalı olacağını düşündüğümüz mevzuat değişikliği çalışmalarına başladık” diye konuştu.

YİKOB’ların kurumsal kapasitelerinin iyileştirilmesinde katılımcılığın önemli olduğunu dile getiren Başkan Eryılmaz, şunları söyledi:

“Projemizin sonlarına yaklaştığımız bugünlerde proje uygulama süresince en çok önem verdiğimiz değerin ‘katılımcılık’ olduğunu belirtmek isterim. Eğitim programlarının oluşturulmasından, YİKOB mevzuatına yönelik iyileştirme önerilerine, yatırımların gerçekleştirilmesi sürecinin değerlendirilmesinden, iş akışlarının belirlenmesine kadar pek çok konuda mümkün olduğunca fazla sayıda kişi, birim veya kurumdan görüş almaya gayret ettik. YİKOB Kurumsal Kapasite Güçlendirme Projesinin en büyük bileşenlerinden olan YİKOB eğitimlerini 16 haftada, yaklaşık 3 bin 500 personelin katılımıyla başarıyla tamamladık.”

Seminer, durum değerlendirmesiyle sona erdi.

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