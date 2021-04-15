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Vali Becel, kendisine mektup yazan öğrenciyi ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, bir süre önce kendisine mektup yazarak evlerine davet eden ortaokul öğrencisi Elif Beyza Güzel ve ailesini ziyaret etti.

Genel 15.04.2021, 22:11
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Vali Becel, kendisine mektup yazan öğrenciyi ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, bir süre önce kendisine mektup yazarak evlerine davet eden ortaokul öğrencisi Elif Beyza Güzel ve ailesini ziyaret etti.

Nevşehir’de ortaokul öğrencisi Elif Beyza Güzel bir süre önce Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’e mektup yazarak Vali Becel’i evlerine davet etti. Vali Becel mektubun kendisine ulaşmasının ardından bu akşam iftar sonrasında Elif Beyza Güzel ve ailesini ziyaret etti. Ziyaretinde Elif Beyza Güzel ile yakından ilgilenen Vali Becel, Güzel ailesi ile bir süre sohbet etti. Güzel ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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