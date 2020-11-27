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Vali Baruş, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Malatya Valisi Aydın Baruş, 4,7 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy mahallesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Genel 27.11.2020, 19:55
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Vali Baruş, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
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Malatya Valisi Aydın Baruş, 4,7 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy mahallesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bugün saat 11.27’de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Vali Aydın Baruş, burada incelemelerde bulundu. Depremden etkilenen mahalleleri ziyaretinde AFAD İl Müdürü Mustafa Türker’den bilgi alan Vali Baruş, can ve mal kaybının olmadığı depremden etkilenen veya evlerine giremeyecek durumda olan vatandaşlar için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Bölge halkına geçmiş olsun temennisinde bulunan Baruş, hasarlı evlere girilmemesi konusunda da vatandaşları uyardı.
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