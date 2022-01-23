Vali Ayhan: “Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın”

Sivas’ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kara yolları ve bağlantı yolları ulaşıma kapandı, 200 araç ve 3 bine yakın kişi ilçe merkezlerinde tutuluyor.

Sivas’ta karla birlikte etkili olan tipi ve kuvvetli rüzgar hayatı felç etti. Neredeyse tüm karayolları ulaşıma kapandı. Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu. Vali Ayhan burada ilçe kaymakamları ile online olarak iletişime geçip durum değerlendirmesi aldı. Ayhan yaptığı açıklamada 200’e yakın araç ve 3 bine yakın yolcunun ilçe merkezlerinde misafir edildiğini belirtip vatandaşlardan mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Ayhan yaptığı açıklamada, “Şu an ilimizde çok yoğun bir kar yağışı olmasa da tipi ve fırtınadan dolayı birçok nokta kapanmış durumda. Gürün-Pınarbaşı arası, Kangal-Sivas arası, Kangal-Gürün arası, Kızıldağ geçidi, Çamlıbel mevkisi, Ulaş-Sivas arası kapalı vaziyette. 200’e yakın araç ilçe merkezlerinde misafirimiz. Yaklaşık 3 bine yakın vatandaşımızı misafir etmekteyiz. Gerekli tedbirler alındı. Üst seviyede hassasiyet göstermekteler. Birkaç lokal problemimiz var. Hasta nakilleri var. Vatandaşlarımızdan yetkililerin uyarılarına karşı hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Tüm kurumlarımız 7/24 teyakkuz halinde” dedi.

Öte yandan, Cumhuriyet Üniversitesinde 24 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek bütünleme sınavlarının 31 Ocak Pazartesi tarihine ertelendiği duyuruldu.