Vali Aydoğdu’dan polislere börek ikramı

Yeni yılın ilk gününde kentte gezerek denetim yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, görevdeki polis memurlarına börek ikram etti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu yeni yılın ilk gününde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’na gelerek yapılan denetimleri yerinde inceledi. Görevli polis memurları ile sohbet eden Vali Aydoğdu, açık işletmelerde gıda hijyen denetimi yapan Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve ekibiyle birlikte börekçiden börek aldı. Ardından meydana gelen Vali Aydoğdu, aldığı börekleri görevli polis memurlarına ikram etti. Aydoğdu, hasta kızın markete alışverişe giden bir kadınında börek talebini geri çevirmeyerek kızına götürmesi için kadına börek verdi.

Meydanda taksicilik yapan Sami Yüksel (62), Vali Aydoğdu’nun çalışmalarını tebrik ederek, “Valimiz gerçekten takdir edilecek bir valimiz. Aksaray böyle güzel bir vali, böyle parmakla sayılan 2-3 tane validen bir tanesi. Valimiz bugün, evet gerçekten Aksaray’da bir takım yerleri denetlemeler yapıyor. Masada değil sahada çalışıyor. Diğer valilere de örnek olacak şekilde halkla birebir. Öyle olayları görüyor, yorum, analiz yapıyor ve onun üzerinden gerçekten Aksaray’a çok güzel hizmet yönünde gayretli şekilde çalışıyor. Ben kendisine çok teşekkür ederim” dedi.