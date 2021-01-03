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Vali Aydoğdu’dan, 27 koyunu kazada telef olan aileye destek sözü

Aksaray’da otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 27 koyun telef olurken, telefonla mağdur olan aileyi arayan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, gözyaşı döken Şerife Keser’e “Sen merak etme anneciğim, senin koyunlarını sürüne katacağız” dedi.

Genel 03.01.2021, 15:19
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Vali Aydoğdu’dan, 27 koyunu kazada telef olan aileye destek sözü

Aksaray’da otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 27 koyun telef olurken, telefonla mağdur olan aileyi arayan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, gözyaşı döken Şerife Keser’e “Sen merak etme anneciğim, senin koyunlarını sürüne katacağız” dedi.

Aksaray’da otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 koyunun telef olması üzerine Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ile kampanya başlatarak mağdur olan üreticiye 27 adet koyun desteği sağlayacak. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ile birlikte Aksaray’ın merkeze bağlı Kargın köyünde koyunları telef olan aileyi ziyaret etti. Bülent Saklav ve Başkan Aktürk aile ile görüşerek kaza hakkında bilgiler alırken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Tarım ve Orman Müdürünü arayarak koyunların sahibi aile ile görüştü.

“Sen merak etme anneciğim”

Koyunların sahibi Yaşar Keser’e geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aydoğdu, “Yaşar bey geçmiş olsun. Sen hiç üzülme, lütfen canını da sıkma. Eşine de çok selam söyle. Allah daha büyük kazalardan, belalardan korusun. Biz sizin bütün zararınızı karşılayacağız inşallah. Merak etmeyin” dedi.

Ardından Şerife Keser ile telefonla görüşen Vali Aydoğdu, “Sen merak etme anneciğim. Sen merak etme, biz bu hafta içi senin koyunlarını alıp getirip sürüne katacağız inşallah. Haydi sen de dua et bize inşallah” dedi.

Vali Aydoğdu’ya teşekkür eden Şerife Keser de, “Allah razı olsun, benim geçim kaynağım bu Vali bey. Benim emekliliğim yok, bir şeyim yok. Benim malımı karnındaki kuzusuyla telef ettiler. Sağ ol, Allah razı olsun” diye cevap verdi.

“Devletten başka kimsem yok”

Yaşanan kaza olayını anlatan Şerife Keser (55), “Zaten kimsemiz yok bizim. Bir Allah’ımız var bir de devletimiz var. Başka kimsemiz yok. Benim anam yok, babam yok, kardeşim yok. Kimsem yok. Kaza akşam üstü oldu. 3 tane çoban vardı başında. Daha 6’ya gelmediydi saat. 5 buçukta falan adam elektriği (El feneri) aldı gitti. Orada yoldan geçirirken işte, içkiyi içiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen, adam kendini kaybetmiş içeceğim diye. Vurdu geçti. Zaten devletten başka kimsem yok. Dünkü yediğim ekmekle duruyorum. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

“Arabanın içi komple içki dolu”

Eşi Yaşar Keser (59) ise, “Lambayla işaret veriyorum. Araba çıktı 300 metre araba, işaret veriyorum ama adam işarete bakmıyor. Adam 220 ile mi 250 ile mi geliyor. Yolun ortasına durdum adam bana çarpacaktı, vuracaktı. Oğlan koştu arkadan, ’Baba sana mı vurdu araba. Kardeşime mi vurdu’ dedi. Yok oğlum dur dedim. Davarı aldı aracın önüne 30 metre gitti. Bu kadar da olmaz ki. Arabanın içi komple içki dolu. Adam fitil gibi sarhoş. Benim kaynağım yok kardeşim. 4 davarımız var bizim” ifadelerini kullandı.

“Bakanlık, valilik ve birlik olarak zararı karşılayacağız”

Mandırada kazada yaralanan hayvanları inceleyen Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, üreticinin yanında olduklarını belirterek, “Dün akşam saatlerinde Kargın köyümüzde çok kötü bir olay oldu. Üreticilerimizden bir tanesinin 27 tane koyunu bir trafik kazasında ne yazık ki feci şekilde öldü. Biz de Sayın Bakanımızın ve Aksaray Valimiz Hamza Aydoğdu’nun talimatlarıyla bu üreticimizi ziyarete geldik ve zararlarını karşılayacağız inşallah. 27 tane hayvan. Üretimin devam etmesi açısından çok önemli. Böyle kötü günlerde üreticilerimizin yanında duracağız. Bakanlık, valilik ve birlik olarak üreticimizin zararını karşılayacağız” şeklinde konuştu.

“Hiçbir şekilde üreticimizi mağdur etmeyeceğiz”

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, “Dün merkeze bağlı Kargın köyümüzde Keser ailesine ait olan küçükbaş hayvanlardan 27’si bir trafik kazası sonucu telef oldu. Buraya hemen olay yerine geldik biz de. Şu anda incelemelerimizi, tespitlerimizi yaptık. Valimizin de talimatları doğrultusunda inşallah Yaşar beyin bütün telef olan koyunlarını yerine koyacağız. Onları teslim edeceğiz inşallah bu hafta içerisinde. Onların üretime devam etmesine katkı sağlayacağız. Hiçbir şekilde onları mağdur etmeyeceğiz. Şu anda da tespitlerimizi yapıp ölen hayvanları uygun dezenfekte edip gömeceğiz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah biz üreticimizi mağdur etmeyeceğiz, üretime devam ettireceğiz” diye konuştu.

Yapılan telefon görüşmesinin ardından Aksaray Valiliği ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin üreticilerden elde ettiği 27 koyunu aileye en kısa sürede teslim edeceği öğrenildi.
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