Vali Ayaz: "Rengimiz değişebilir, acil durum ilan ediyoruz"

Korona virüs riskinin devam ettiğini ve vakaların artış gösterdiğini belirten Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Acil durum ilan ediyoruz şu anda vaka artışının böyle gitmemesi için. İlçe ve il merkezimizde de tedbirlerin hem hatırlatılması hem uygulanması ile ilgili olarak çok sıkı bir denetim sürecimiz olacak" dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, korona virüs aşısının ikinci dozunu Çankırı Devlet Hastanesinde yaptırdı. Aşının ardından açıklamada bulunan Vali Ayaz, risk haritasında Çankırı’nın renginin değişebileceğini söyledi. Vali Ayaz, "Tüm vatandaşlarımızı kapsamakta olan aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Bu çok önemli, artık önümüzdeki süreçte farklı kategorilerle devam edeceğiz. Ama 65 yaş üzeri hasta sayımızdaki yükseklik de bize onları en hızlı şekilde korumaya almamız gerektiğini gösteriyor. Onun için tüm kapsamda olan vatandaşlarımızdan isteğimiz güvenle aşılarını yaptırmaları. Vaka sayılarıyla ilgili olarak da geçen haftaki durum hiç hoş değil. Bu akşam rengimiz değişebilir. Akşam harita açıklandığında göreceğiz" dedi.

İl genelinde acil durum ilan edildiğini bildiren Vali Ayaz, "Acil durum ilan ediyoruz şu anda vaka artışının böyle gitmemesi için. İlçe ve il merkezimizde de tedbirlerin hem hatırlatılması hem uygulanması ilgili olarak çok sıkı bir denetim sürecimiz olacak. Yarın eğer yetişirse ilin farklı yerlerinde afişleri görebileceksiniz" şeklinde konuştu.

Hatırlatmalarda da bulunan Vali Ayaz, "Birkaç hatırlatmayı yapmak istiyorum. İlimizde maske takmak hala zorunlu. Bunu söylemekten hicap duyuyorum ama dünkü gördüğümüz manzara maalesef bu açıklamayı yapma gereğini hissettirdi. Atatürk Bulvarı başta olmak üzere daha öncesinde ilan ettiğimiz gibi sigara içmek yasak. Bu yasak da hala devam ediyor. Bu ikisini özellikle hatırlatmak istiyoruz. Manzara hiç hoşumuza gitmedi. Vaka sayıları da bize onu işaret ediyor. Bugünkü vaka sayısı bize yarın neyi gösterecek ama iyi bir süreç geçirdikten sonra yaklaşık 2 ay haklı çıkmaktan nefret ediyoruz arkadaşlarla ama daha önce de söylemiştik 2 ayda geldiğimiz yolu 2 haftada geri gidiyoruz diye. Biz 2 ayda geldiğimiz yolu 1 haftada geri gittik. Bunun engellenmesi için bu hafta elimizden gelen bütün adımları atacağız" ifadelerini kullandı.