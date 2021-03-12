Vali Ayaz: "Kontrolsüz normalleşme var gibi"

Korona virüs (Covid-19) risk değerlendirme haritasında sarı renk ile orta riskli iller arasında yer alan Çankırı’da vakalarda artış gözleniyor. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Kontrollü normalleşme dedik ama sanki biraz kontrolsüz normalleşme var gibi" dedi.

Korona virüs (Covid-19) risk değerlendirme haritasında sarı renk ile orta riskli iller arasında yer alan Çankırı’da, son günlerde vaka artışı gözleniyor. Vaka sayısının azalması sonrasında yeni normalleşme adımları ile beraber kısa süre içerisinde kentte tablo tersine dönmeye başladı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da, uygulanmaya başlanan yeni normalin sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Vatandaşların kurallara hassasiyetle uyması gerektiğini kaydeden Ayaz, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Böyle giderse korkarız ki kısa süre içinde rengimiz değişir. Lütfen dikkat edelim. Kontrollü normalleşme dedik ama sanki biraz kontrolsüz normalleşme var gibi. Dün de tüm arkadaşlarımızla birlikte sahadaydık. Gördüğümüz manzara genel manada iyi olsa da yine de eksiklikler aksaklıklar var. Bunun sonuçları da zaten her gün vaka sayısı olarak bizlere yansıyor" dedi.

"2 ayda geldiğimiz yolları 2 haftada geri gittik"

Vali Ayaz, "Bir kez daha tüm vatandaşlarımızdan dikkat istiyoruz. Tekrar söylüyorum, 2 ayda geldiğimiz yolları 2 haftada geri gittik hep. Bu iş böyle oldu. Çok hızlı bir şekilde vaka sayılarımız tırmanabiliyor. Pazartesiden beri aldığımız veriler kesinlikle hoşumuza gitmedi. Onun için tekrar tedbir, tedbir, tedbir diyoruz. Malum Cumhurbaşkanımız da geçen ki açıklamasında söyledi, kabine toplantısında yeniden değerlendireceği vaka artışlarını diye ama hiçbir şekilde eski kısıtlamaların gelmesini arzu etmiyoruz. Ama bu biraz da bizlere, vatandaşlara, vatandaşların uyumuna bağlı" ifadelerine yer verdi.