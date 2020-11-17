Vali Atay’ın korona virüs testi pozitif çıktı

Düzce Valisi Cevdet Atay’ın Korona Virüs testi pozitif çıktı.

Vali Atay tarafından yapılan açıklamada, “Kıymetli Düzceliler,Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumum iyi herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan kurallara riayet etmelerini özellikle istiyorum. Dualarınızı bekliyorum” ifadelerine yer verildi.