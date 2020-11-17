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Vali Atay’ın korona virüs testi pozitif çıktı

Düzce Valisi Cevdet Atay’ın Korona Virüs testi pozitif çıktı.

Genel 17.11.2020, 10:50
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Vali Atay’ın korona virüs testi pozitif çıktı

Düzce Valisi Cevdet Atay’ın Korona Virüs testi pozitif çıktı.

Vali Atay tarafından yapılan açıklamada, “Kıymetli Düzceliler,Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumum iyi herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan kurallara riayet etmelerini özellikle istiyorum. Dualarınızı bekliyorum” ifadelerine yer verildi.
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