Vali Atay: Rakamları aşağıya çekmek için çalışıyoruz

DÜZCE(İHA) – Vaka yüzdesi 100 binde 48,78 olarak açıklanan Düzce’de denetimlere çıkan Vali Cevdet Atay, “Dilimlerin daha aşağıya inmesi için tüm arkadaşlarımızla gerekli gayreti gösteriyoruz” dedi.

Düzce’de, Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre haftalık vaka yüzdesi bir önceki haftaya göre yüzde 4,5’luk artışla 48,78’e yükseldi. Düzce Valisi Cevdet Atay da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda şehir merkezinde denetime çıktı. Vali Atay beraberindeki heyetle birlikte şehir merkezinin ardından Aziziye Mahallesi’nde kurulan halk pazarını denetledi. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol eden Vali Atay denetimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“Rakamları aşağıya çekmek için çalışıyoruz”

Düzce’de vaka sayılarını düşürebilmek için gerekli gayreti gösterdiklerinin altını çizen Vali Atay, “Tüm kamu kurum kuruluşları temsilcisi arkadaşlarımızla bu işin ne kadar önemli olduğunu anlatmak için sahalardayız. Vatandaşlarımız sağ olsun, maske taktıklarını kurallara da uyduklarını görmekteyiz. Bu bizi mutlu ediyor. Ama tabi sonuçları tüm Türkiye görüyor. Düzce’nin de durumu ortada. Biz rakamların daha aşağıya inmesi için yüzde 100 bindeki bu dilimlerin daha aşağıya inmesi için tüm arkadaşlarımızla gerekli gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımızda aynı gayreti göstermekte. Tüm Düzceli vatandaşlarımızın kurallara uydukları için teşekkür etmek istiyorum. Sağlığımız için kurallara uymaya devam edeceğiz” dedi.

“Vatandaşlarımıza yönelik ne gibi tedbirler alabilirizi konuştuk”

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda alınan tedbirler kapsamında değerlendirmede bulunulduğunu belirten Vali Atay son olarak, “Pandemi kurulu toplantısında vatandaşların kurallara uyması yönünde tedbirlerin ne yönde ilerleyeceği konusunda bir toplantı yaptık. Normal şartlarda yine vatandaşlarımızın yine bu kurallara uyması yönünde ne tip tedbirler alabileceğimizi konuştuk” diye konuştu.