Vali Atay, “Kurallara uyanlar uymayanlardan şikayetçi”

Düzce Valisi Cevdet Atay, “Kurallara uyan vatandaşlarımız uymayanlardan şikayetçi” diyerek herkesin hem kendi hem de başkalarının sağlığı için kurallara uymasının önemini vurguladı.

Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla 7 Gün 7 Konu 7 Denetim sloganıyla denetimlerini sürdüren Düzce Valisi Cevdet Atay, görevli ekiplerle beraber denetimlere Aziziye Mahallesi pazar yerinde devam etti. Vali Atay görevlilerle birlikte vatandaşlara maske dağıtımı yaptı. Denetim sırasında bazı pazarcılar Valiye çay ikramında bulunmak istediler.

Denetim sonrasında basının sorularını yanıtlayan Vali Cevdet Atay, orta yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre maske takma konusunda daha duyarsız olduğunu dile getirerek, “Düzce Vatandaşlar maske takmaya dikkat ediyorlar. Çocuklarda be yaşlılarımızda bu duyarlılığı görüyorum. Ancak orta yaş özellikle 20 ve 50 yaş arası grup biraz daha dikkat ederse daha iyi olur. Şehir merkezinde de görüyoruz. Vatandaşlarımız uyma gayreti içerisinde. Bazen uymayan dikkat etmeyen vatandaşlarımıza rastlıyoruz. Bunlarla ilgili idari ceza ve yaptırımlar uygulanıyor. Bir de şöyle bir nokta var, kurallara uyan vatandaşlarımız maske takmayanlardan şikayetçi. İnsanlar sadece kendi sağlıklarını değil karşı tarafa verecekleri zararları da düşünerek haklı olarak bazen sitem ediyorlar. Bu konuda lütfen tüm vatandaşlarımız biraz daha hassas olsunlar, dikkatli davransınlar. Vatandaşlarımız kendi sağlıkları ve başkalarının sağlıkları için, hakları için lütfen kurallara uysunlar. Herhangi bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalmasınlar” şeklinde konuştu.

Karantinadan kaçan veya gönüllü olarak KYK yurtlarına yerleşme talebinde bulunan vatandaşların yurtlara yerleştirildiğini söyleyen Vali Atay, “KYK yurtlarına sadece karantinadan kaçanları almıyoruz. Kaçanlar var, onları yurtlara yerleştirip cezalarını uyguluyoruz. Ancak kendi rızasıyla oraya yerleşmek isteyenler var. Hasta, ailesine zarar vermemek adına bize yer bulun diye talep ile geliyor. Bizde kendisini alıp yurda yerleştiriyoruz. Bu tip yerleştirdiğimiz insanlar da var. Sadece tek başına kaçak hastalar için değil, diğer türlü de yerleşenler var” ifadelerinde bulundu.

Pazar yerindeki otobüsleri de denetleyen Vali Atay, bir şoförü “Dikkat et. Çift maske tak diyerek” uyarıda bulundu.

Denetimin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki protokol üyeleri pazarcılara ’hayırlı işler’ dileyip, pazar yerinden ayrıldı.