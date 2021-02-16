“Vali Amca” ile görüşen minik kızın mutluluk gözyaşları

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, bir program çıkış kendisini görüp “Vali Amca” diye seslenen iki kardeşle sohbet edip hediyeler verdi bir de istekleri üzerine annelerini telefonla arayıp görüştü. O anlarda ise kardeşlerden biri mutluluk gözyaşı döktü.

Hiranur (11) ve Miraç (9) Alataş kardeşler, Elazığ Ticaret Borsası’nda programa katılıp çıkan Vali Erkaya Yırık’ı görünce “Vali Amca” diye seslendi. Çocuklara kayıtsız kalmayan Vali Yırık, Alataş kardeşlerle uzun süre sohbet edip hediyeler verdi. “Annemizi arar mısınız?” diyen çocukların talebini geri çevirmeyen Vali isteklerini yerine getirdi. Bu sırada duygulanan Hiranur, gözyaşlarına hakim olamadı. Bir yandan çocukların anneleri ile telefonla konuşan Vali Yırık, bir yandan da minik kızı teselli etmeye çalıştı.

Anne Alataş ile bir süre sohbet eden Yırık, taleplerini dinleyip giderilmesi için talimat verdi ardından da çocuklarla vedalaşarak ayrıldı.