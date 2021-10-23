banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi

VakıfBank'a IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri’nden 4 ödül

Genel 23.10.2021, 12:09
VakıfBank'a IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri’nden 4 ödül

İSTANBUL (AA) - Finans sektöründe dijital ürün ve hizmet çeşitliliğini artıran ve sektörde öncü konumunu koruyan VakıfBank, International Data Corporation’ın (IDC) düzenlediği IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri’nden toplam 4 ödül ile döndü.

VakıfBank açıklamasına göre, yeni normalle birlikte işlerinin bir veya birden fazla alanında dijital dönüşümünü (DX) Türkiye'de dijital ve çığır açan teknolojilerin uygulanması yoluyla başarıyla planlayan ve yürüten kuruluşların ödüllendirildiği organizasyonda Banka, "Müşterilerin ve Tüketicilerin Geleceği", "Zekanın Geleceği" ve "Çalışma Hayatının Geleceği" kategorilerinde ödüle layık görüldü.

VakıfBank, Müşterilerin ve Tüketicilerin Geleceği kategorisinde NFT, Yüz Tanıma Teknolojisi ve Görüntülü Görüşme ile uzaktan müşteri edinimi ve VBanko Çek Dijital ürünleri ile iki ödül birden aldı. Zekanın Geleceği kategorisinde Yapay Zeka ve Bilişsel Servisleri uygulamasıyla, Çalışma Hayatının Geleceği kategorisinde ise V-Coach ile ödül aldı.



#vakıfbank
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2