Vakaların arttığı Gaziantep’te korkutan görüntü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın korona virüse vaka artışında dikkat çektiği illerden olan Gaziantep’te kaydedilen görüntüler ürkütüyor.

Kentte sabahın erken saatlerinde PTT sırasına giren ve çoğunluğunu yabancı uyruklu vatandaşların oluşturduğu 200 metrelik kuyruk adeta koronaya davetiye çıkarttı. Polislerin kendi sağlıklarını hiçe sayarak sosyal mesafeli sıraya soktuğu vatandaşlar bir süre sonra yeniden eski halini alıyor.

Oluşan kuyruğun yanı sıra dün etkili olan yağış ve soğuk havayla bugün sabahın erken saatlerinde yüzünü gösteren güneşi fırsat bilen vatandaşlar çarşı merkezini doldurmaya başladı. Duruma tepki gösterenler ise bu kuyruklar ve kalabalık ile vaka sayısının artmaya devam edeceğini kaydettiler.