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Vak’alar artmasın diye tedbirler sıklaştırılacak

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, toplantısında vak’a sayılarının azaltılması için uygulanan tedbirlerin sıklaştırılmasını kararlaştırıldı. Karar sonrası şehrin en yoğun caddesine girişlerde de ateş ölçümleri yapılırken vatandaşların daha dikkatli olunması istendi.

Genel 25.02.2021, 09:45
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Vak’alar artmasın diye tedbirler sıklaştırılacak

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, toplantısında vak’a sayılarının azaltılması için uygulanan tedbirlerin sıklaştırılmasını kararlaştırıldı. Karar sonrası şehrin en yoğun caddesine girişlerde de ateş ölçümleri yapılırken vatandaşların daha dikkatli olunması istendi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca’nın haftalık vak’a artış verilerini paylaşmasının ardından Düzce’de bir haftada yüzde 4.5 değerinde artan vak’a sayılarının ardından Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Düzce’de ki son durum, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve aşılama çalışmalarının görüşüldüğü toplantıda, Düzce’de bir haftada artan yüzde 4.5’luk artış nedeni ile uygulanan tedbirlerin sıkılaştırılması kararı çıktı. Düzce’de tedbirlerin sıklaştırılmasına başlanırken, kentin en yoğun caddesi olan İstanbul Caddesi’nde vatandaşlar caddeye girerken ateşleri görevliler tarafından ölçüldü. Polis ekipleri de maske ve mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Vatandaşlar ise tedbirlerin arttırılmasına destek verdi.

“Tedbirler arttırılmalı”

Düzce’de tedbirlerin arttırılması gerektiğini düşünen Hami Yaşar isimli vatandaş, “Düzce’de tedbirler arttırılmalı. Tedbirler arttırıldığı zaman vak’a sayıları azalıyor. Şu anda uygulanan tedbirler yetersiz geliyor. Millet biraz az tedbirlere uyuyor. Eskiden vakalar azdı. Şimdi tekrar çoğalmaya devam etti” dedi.

“Karadeniz illerine göre Düzce iyi durumda”

Karadeniz illerinde yoğun görülen vakalara rağmen Düzce’nin durumunun iyi olduğunu dile getiren İzzet Yiğittekin ise, "Düzce’de alınan tedbirleri yeterli buluyoruz. Halk mesafeye maskeye uyuyor. Düzce temiz Düzce güzel. Herkes Düzce’yi örnek alması gerekiyor. Düzce’de çok vaka artışı yok. Karadeniz bölgesinde Ordu’ya, Samsun’a göre Düzce iyi durumda. Ama tabi iyi demek hemen her şeyi bırakalım demek değil, maske mesafe temizlik hijyen bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah bunlara dikkat edersek kurtulacağız virüsten. Böyle dikkatli bir şekilde davranırsa vatandaşlar inşallah vakaların azalacağını düşünüyorum. Tabi biraz da duyarlı olmak lazım. Hemen geçti bitti diye herkes hurra sokağa çıkarsa o zaman geri döner ve vaka sayıları yeniden artar” diye konuştu.

“Ek tedbirler alınması gerekiyor”

Düzce’de ek tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Bilal Aygün’de, “Vak’aların artması şu anda çok normal. Şu anda yine eskisi gibi. Hiçbir değişiklik yok. Sadece vatandaşlar ağızlarına maskeyi takıyor. Ama korona var mı yok mu bunun bilincinde değil vatandaşlar. Çok kötü durumdayız yani. Toplum bilinci yok daha doğrusu. Düzce’de ek tedbirler tabi ki alınması gerekiyor. Düzce’nin normalleşmeye geçmesi biraz zor görünüyor. Ben her gün yürüyüşlere çıkıyorum. Gözlemliyorum hiç kimse bir şeyin farkında değil. Bu durumun farkında bile değiliz. İnsanlar Korona virüsü unutmuş gibi dolaşıyorlar” şeklinde konuştu.

“Gençler biraz daha dikkatli olmalı”

Ailesinden ve çevresinden korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşların olduğunu ve gençlerin biraz daha dikkatli olması gerektiğini belirten Nigar Gül, “Düzce’nin normalleşme sürecine geçmesi için bence daha erken. Daha çok erken. Çünkü korona virüs vak’ası Düzce’de çok var. Çevremizde bir sürü insanlar ölüyor. Benim ailemden korona virüs nedeni ile ölenler oldu. Akrabalarımdan da komşularımdan da korona virüs nedeni ile ölenler oldu ve bunu kimse önemsemiyor. Daha dikkatli olunması gerekiyor. Daha çok duyarlı olunması gerekiyor. Gerçekten ben buradan gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gençlerimiz bu durumu hiç önemsemiyorlar. Gençlerimize saat 16.00’a kadar izin verdiler tamam ama evlere gidip geliyorlar. Büyüklerimiz evlerde oluyor. Bu yüzden çok dikkatli olunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Esnaflara yönelik bir şeyler yapılmalı”

Tedbirlerin arttırılması gerektiğini, normalleşme sürecinin de başlatılması gerektiğine değinen Mustafa Bilgin şu ifadeleri kullandı: “Tedbirler arttırılmasın ama normalleşme süreci de olmasın. Fakat bir şeylerin olması lazım. Esnafın önünün açılması gerektiğini düşünüyorum. En azından işyerlerinin maddi anlamda dönebilmesi için normalleşmesi lazım diye düşünüyorum. Ama vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesini daha çok arzu ediyorum."

Yoğunluk olan noktalarda denetimler arttı

Düzce’de 1 haftalık süre içerisinde yüzde 4.5’luk artışın yaşanmasının ardından il genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda uygulanan denetimler ise sıklaştırılacak.
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